OPV campagna abbonamenti, tutto pronto per la 57ª stagione concertistica 2022/2023

Al via la campagna abbonamenti per la 57ª Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto intitolata Voci d'Orfeo presso il nuovo Ticket-Office OPV situato in via Breda 17, Padova.

A partire da lunedì 5 settembre gli abbonati delle Stagioni precedenti potranno sottoscrivere il nuovo abbonamento, mentre da lunedì 12 settembre la sottoscrizione sarà aperta a tutti gli interessati.

Gli abbonamenti potranno essere acquistati esclusivamente su appuntamento telefonico (049 656848 / 656626) o web al sito www.opvorchestra.it/biglietti- e-abbonamenti/ con i seguenti orari: da lunedì a venerdì ore 10-13 e 14-17, sabato ore 10-13 (esclusi 24/09 e 1/10).

L’abbonamento alla 57ª Stagione OPV include 13 concerti che vedranno la presenza di artisti internazionali sul palco del Teatro Verdi e dell’Auditorium Pollini di Padova. Il nuovo abbonamento OPV riserva inoltre a tutti gli studenti e ai giovani Under 35 tariffe particolarmente vantaggiose per per entrambe le sedi concertistiche.

