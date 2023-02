Maschere di Carnevale per OPV Families&Kids 2023

Sabato 18 febbraio 2023 con doppio turno alle ore 15.30 e alle 17.30 si terrà il secondo spettacolo del cartellone OPV dedicato ai piccoli ascoltatori e alle loro famiglie presso l’Oratorio San Rocco di Padova. Con il titolo Maschere di Carnevale, il nuovo appuntamento OPV Families&Kids si preannuncia come un divertente viaggio alla riscoperta di alcune tra le più note maschere della tradizione condotto dall’attore Marco Ferraro e impreziosito dalla musica dell’Orchestra d’archi OPV con Tommaso Luison violino principale. Per l’occasione verrà interpretata la Serenata per archi del compositore veneziano Ermanno Wolf-Ferrari, musicista che più di ogni altro seppe trasporre in musica le tradizioni più autentiche della città lagunare a cavallo tra Ottocento e Novecento.

L’appuntamento rientrerà nella serie di spettacoli Tutti giù per terra! in cui grandi e piccini sono invitati a portare i cuscini da casa per prendere posto sul pavimento vicino ai musicisti dell’Orchestra. Sarà comunque messa a disposizione una moquette e un numero limitato di sedie.

La dodicesima rassegna musicale OPV dedicata ai piccoli ascoltatori e alle loro famiglie è aperta a tutti e consigliata per un pubblico compreso tra i 4 e i 12 anni.

OPV Families&Kids è organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, il patrocinio del Comune di Padova e l’Assessorato alla Cultura e alle Politiche educative del Comune di Padova.

Informazioni

Lo spettacolo si terrà con doppio turno alle ore 15.30 e 17.30.

Biglietti

Bambini 5 euro;

Adulti 8 euro.

Biglietti disponibili in prevendita online e il giorno del concerto, secondo disponibilità, presso il botteghino dell'Oratorio San Rocco un'ora prima dall'inizio del concerto.

I posti non sono numerati, la scelta nella piante corrisponde solo a una esigenza tecnica e non è in alcun modo vincolante.

Info web

Foto articolo da comunicato stampa