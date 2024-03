OPV Families&Kids 2024: sei nuovi spettacoli dedicati agli ascoltatori più piccoli

Nell’ambito della programmazione dedicata ai piccoli ascoltatori e alle loro famiglie, la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto annuncia la tredicesima edizione di OPV Families&Kids. Per l’anno in corso, la rassegna proporrà un nuovo cartellone con sei inediti spettacoli musicali appositamente ideati per un pubblico compreso tra i 4 e i 12 anni, che si terranno a Padova al Centro Culturale Altinate S. Gaetano, al Teatro Verdi e all’Auditorium Pollini, mentre gli appuntamenti estivi avranno luogo nel Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann. In regione, OPV Families & Kids sarà presente al Teatro Mario Del Monaco di Treviso e al Teatro Sociale di Rovigo con alcune repliche degli spettacoli della passata edizione, che possono essere considerati dei “piccoli classici”.

Tra le novità di quest’anno, la rassegna renderà uno speciale tributo al repertorio musicale francese, con una particolare versione per Ensemble de L’apprendista stregone di Paul Dukas e L’Histoire de Babar di Francis Poulenc, le cui avventure saranno rievocate dalla voce dell’attrice Licia Maglietta, già nota al grande pubblico per la sua interpretazione nel film cult Pane e tulipani. Non mancherà infine un omaggio a Marco Polo, di cui si ricordano quest’anno i 700 anni dalla morte del celebre viaggiatore veneziano.

OPV Families&Kids è organizzato con il sostegno della Fondazione Cariparo, del Ministero della Cultura, il patrocinio del Comune di Padova e in collaborazione con l’Associazione Amici OPV, l’Assessorato alla Cultura e alle Politiche educative del Comune di Padova, il Teatro Stabile del Veneto, la Libreria Pel di Carota di Padova e la Libreria Musica Musica di Vicenza. Per la prima volta nella storia della rassegna, OPV Families&Kids avvia quest’anno due importanti Media Partnership a livello nazionale con RAI Radio Kids e la rete Kid Pass, l’organizzazione che da dieci anni opera a livello nazionale nell’ambito dell’informazione specializzata per il pubblico delle famiglie.

La rassegna avrà inizio domenica 10 marzo alle ore 16 al Teatro Verdi di Padova con Il ragazzo con la goccia al naso e altre storie giapponesi, una produzione del Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con OPV. Liberamente tratto da antiche fiabe giapponesi, lo spettacolo sarà interpretato dall’attrice Rossana Mantese con l’Orchestra d’archi OPV e il violinista Tommaso Luison su musiche di Yasushi Akutagawa, tra i più noti compositori giapponesi del Novecento. Lo spettacolo sarà replicato al Teatro Del Monaco di Treviso domenica 14 aprile.

Sabato 11 maggio alle ore 17 all’Auditorium del Centro Altinate San Gaetano si terrà L’apprendista stregone, spettacolo liberamente tratto dall’omonima Ballata di Wolfgang Goethe nel 275° anniversario della nascita dello scrittore tedesco, con musiche di Paul Dukas nella nuova versione per Ensemble elaborata da Iain Farrington. L’appuntamento vedrà la partecipazione dell’attore Moreno Corà, insieme all’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marc Niemann. L’appuntamento si inserisce inoltre all’interno della decima edizione di Kid Pass Days, il grande evento nazionale dedicato alla scoperta del patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia.

Sabato 8 giugno alle ore 18.30 il palcoscenico del Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann accoglierà Il gatto con gli stivali. L’Orchestra di Padova e del Veneto eseguirà Musica per un balletto cavalleresco di Ludwig van Beethoven con Tommaso Luison nel ruolo di violino concertatore, mentre le vicende dell’omonima fiaba popolare saranno rievocate dall’attore Marco Ferraro.

Sempre nel Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann, sabato 29 giugno alle ore 18.30 sarà la volta di Jack e il fagiolo magico con l’attore Moreno Corà sulle note della Sinfonia n. 52 di Franz Joseph Haydn, interpretata da OPV con Tommaso Luison violino concertatore.

Sabato 26 ottobre all’Auditorium Altinate S. Gaetano OPV Families&Kids 2024 proseguirà con uno spettacolo dedicato a Marco Polo, in occasione dei 700 anni dalla morte del celebre viaggiatore veneziano. L’attrice Rossana Mantese rievocherà le principali tappe del suo viaggio in oriente, mentre l’Orchestra d’archi OPV e il violinista Tommaso Luison eseguiranno la Serenata per archi di Carl Reinecke.

La tredicesima edizione della rassegna si concluderà sabato 14 dicembre all’Auditorium Pollini con L’Histoire de Babar di Francis Poulenc nella tradizionale versione orchestrale di Jean Francaix. Nella veste di voce recitante, lo spettacolo vedrà la presenza della celebre attrice Licia Maglietta, mentre l’Orchestra di Padova e del Veneto sarà diretta da Marco Seco. L’appuntamento sarà inoltre oggetto di uno specifico bando formativo rivolto ai migliori studenti dei Conservatori di Musica del Veneto che, sulla scia dell’entusiastico riscontro della passata edizione, avranno l’occasione di maturare un’esperienza altamente professionalizzante, grazie al contributo dell’Associazione Amici OPV.

Laboratori propedeutici

OPV Families&Kids 2024 proporrà inoltre dei laboratori propedeutici a tre specifici spettacoli della rassegna, a cura della Libreria Pel di Carota. L’accesso ai laboratori sarà con ingresso libero su prenotazione obbligatoria (la partecipazione ai laboratori prevede l’acquisto del biglietto dello specifico spettacolo della rassegna OPV Families&Kids 2024).

Venerdì 7 giugno, ore 17

Felini e altri animali fantastici

Passeggiata letteraria per le strade e i vicoli di Padova.

Venerdì 27 giugno, ore 17

Come fu che la pianta raggiunse il cielo!

Lettura/laboratorio per spiegare la magia di quel famoso fagiolo.

Venerdì 13 dicembre, ore 17

Dov'è finito Babar Natale

Caccia al tesoro elefan-letteraria tra vie, portici e bancarelle!

Incontri organizzati in collaborazione con Pel di carota libreria (via Boccalerie, 29 - Padova) per piccoli e grandi dai 5 ai 99 anni.

Per info e prenotazioni: 040 2956066 - info@peldicarota.it

Biglietti

Bambini 5 euro (fino a 12 anni), Adulti 8 euro.

Biglietti disponibili in prevendita online e nei punti vendita Vivaticket, il giorno del concerto presso il botteghino a partire da un’ora prima dello spettacolo.

Info web

https://www.opvorchestra.it/news-e-press/opv-familieskids-2024/

Foto articolo da comunicato stampa