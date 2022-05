OPV Families&Kids 2022: cinque nuovi spettacoli dedicati agli ascoltatori più piccoli

La Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto annuncia l’undicesima edizione di OPV Families&Kids, la rassegna musicale dedicata ai piccoli ascoltatori e alle loro famiglie. Dal 21 maggio al 3 dicembre, il cartellone OPV Families&Kids avvierà un originale percorso culturale tra musica e letteratura per l’infanzia con cinque nuovi spettacoli musicali appositamente ideati per un pubblico compreso tra i 4 e i 14 anni. I primi tre appuntamenti della rassegna si svolgeranno tra maggio e giugno nel Cortile di Palazzo Zuckermann (Corso Giuseppe Garibaldi 33, Padova) alle ore 18.30 e saranno anticipati, il giorno precedente, da due incontri propedeutici promossi e ideati dalla Libreria Pel di Carota di Padova. L’esecuzione musicale dell’Orchestra di Padova e del Veneto sarà alternata al racconto di alcune tra le più celebri favole di sempre per voce di due attori.

Scopri il depliant con tutti gli event in programma

OPV Families&Kids è organizzato con il patrocinio del Comune di Padova, il sostegno del Ministero della Cultura e in collaborazione con la Libreria Pel di Carota, l’Assessorato alla Cultura e alle Politiche educative del Comune di Padova.

Sabato 21 maggio

Sarà lo spettacolo Animali in musica: inventiamo una storia? ad inaugurare OPV Families&Kids 2022 sabato 21 maggio alle ore 18.30. Un viaggio alla scoperta degli animali descritti musicalmente da alcuni tra i maggiori compositori della storia con brani originali di Vivaldi, Haydn, Saint-Saëns e Grieg per la direzione del M° Nicolò Jacopo Suppa con Chiara Maria Scucces nel ruolo di flauto solista. L’esecuzione musicale sarà introdotta dalla narrazione dall’attrice Rossana Mantese che, nella seconda parte dello spettacolo, chiederà il coinvolgimento del pubblico per inventare insieme una storia con protagonisti gli animali presentati, in un vero e proprio atto creativo di ricomposizione di un’inedita “Fantasia zoologica”.

Venerdì 20 maggio

Venerdì 20 maggio alle ore 18 lo spettacolo sarà preceduto dall’incontro propedeutico Rufus, Emilio e Flix... Lo zoo di Tomi promosso dalla Libreria Pel di Carota per un pubblico di piccoli e grandi dai 5 ai 99 anni. L’incontro richiamerà il mondo fantastico di Tomi Ungerer, tra i grandi illustratori del Novecento che ha dato vita a tante storie con protagonisti gli animali, spesso i più bizzarri.

Sabato 11 giugno

Sabato 11 giugno alle ore 18.30 sarà la volta della Sinfonia dei giocattoli, spettacolo ispirato alla nota composizione del musicista settecentesco Edmund Angerer. Celebre per accogliere strumenti inusuali e divertenti all’interno dell’orchestra, la Sinfonia diventerà il pretesto per sensibilizzare il pubblico sulla figura del giocattolo attraverso un testo originale e divertente scritto e interpretato dall’attore Marco Ferraro. L’Orchestra di Padova e del Veneto sarà guidata dal violinista Tommaso Luison nel ruolo di violino concertatore.

Sabato 25 giugno

La prima parte della rassegna OPV Families&Kids 2022 si completerà sabato 25 giugno alle ore 18.30 con una versione musicale de I musicanti di Brema sulle note del Divertimento K 522 di Wolfgang Amadeus Mozart. L’esecuzione dell’Orchestra d’archi OPV sarà guidata da Tommaso Luison nella veste di violino concertatore, mentre la celebre fiaba dei fratelli Grimm sarà interpretata dall’attore Marco Ferraro.

Venerdì 24 giugno

Venerdì 24 giugno alle ore 18.00 lo spettacolo sarà preceduto dall’incontro propedeutico Favolosi animali fiabeschi promosso dalla Libreria Pel di Carota, per un pubblico di piccoli e grandi dai 5 ai 99 anni; una passeggiata letteraria che si rivelerà una caccia al tesoro tra le strade di Padova con partenza da Palazzo Zuckermann.

Ingresso

Incontri propedeutici

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 049 2956066 o via mail: info@peldicarota.it

Biglietti spettacoli

Bambini 5 euro (fino a 14 anni), Adulti 8 euro.

Biglietti in vendita online su www.opvorchestra.it e presso la Libreria Pel di Carota (via Boccalerie, 29). I biglietti eventualmente invenduti saranno disponibili al botteghino il giorno del concerto da un’ora prima dell’inizio.

Info web

https://www.opvorchestra.it/news-e-press/detail/opv-familieskids-2022/