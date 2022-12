Grande successo per OPV Families&Kids 2022: appuntamento a gennaio 2023 con nuovi spettacoli per famiglie

Con lo spettacolo Il bacio della fata, sabato 3 dicembre si è conclusa con un successo oltre qualsiasi previsione l’undicesima edizione di OPV Families&Kids 2022, la rassegna dell’Orchestra di Padova e del Veneto dedicata ai piccoli ascoltatori e alle loro famiglie. L’originale percorso culturale tra musica e letteratura per l’infanzia, sviluppato in sei spettacoli da maggio a dicembre 2022, ha registrato a ogni appuntamento il tutto esaurito, così come per l’evento conclusivo che ha visto l’Orchestra di Padova e del Veneto con il violinista Tommaso Luison solista e maestro concertatore. Per l’occasione l’Auditorium Altinate S. Gaetano si è animato sulle note dell’omonimo balletto di Stravinky nella particolare versione per archi di James Ledger che ha visto la partecipazione di 20 ballerini della scuola Spaziodanza Padova con l’attore Moreno Corà nel ruolo di voce recitante.

Dato l’entusiastico riscontro del pubblico, a gennaio 2023 verrà presentata la dodicesima edizione di OPV Families&Kids con nuovi spettacoli tra musica e parole e alcune sorprese.

OPV Families&Kids è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Padova, il sostegno del Ministero della Cultura e in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Orchestra di Padova e del Veneto, la Libreria Pel di Carota, la scuola Spaziodanza Padova e l’Assessorato alla Cultura e alle Politiche educative del Comune di Padova.

Foto articolo da comunicato stampa