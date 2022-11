Sold out per "La casa degli elfi", un successo per lo spettacolo di OPV Families&Kids con Rossana Mantese

Tutto esaurito per entrambi i turni de La casa degli elfi, appuntamento del cartellone OPV Families&Kids 2022 che si terrà sabato 19 novembre presso l’Oratorio San Rocco (piano terra). Liberamente ispirato a una delle più divertenti fiabe di Hans Christian Andersen, lo spettacolo sarà interpretato dall’attrice Rossana Mantese su musiche di Edvard Grieg eseguite dall’Orchestra di Padova e del Veneto con Ivan Malaspina nel ruolo di violino di spalla.

Sono già disponibili i biglietti per Il bacio della fata, l’ultimo appuntamento dell’anno della rassegna OPV dedicata ai piccoli ascoltatori e alle loro famiglie che si terrà sabato 3 dicembre alle ore 17.00 presso l’Auditorium Altinate S. Gaetano. Tratto da un’altra fiaba di Andersen, lo spettacolo renderà omaggio all’omonimo celebre balletto, capolavoro del Novecento su musiche di Tchaikovsky orchestrate da Stravinsky. L’evento vedrà la partecipazione dei ballerini della scuola Spaziodanza Padova, impegnati in una coreografia appositamente pensata per l’occasione, insieme all’Orchestra d’archi OPV. Il violinista Tommaso Luison sarà presente nella veste di solista e maestro concertatore, mentre la narrazione della fiaba sarà affidata all’attore Marco Ferraro.

Da maggio a dicembre 2022, l’undicesima edizione di OPV Families&Kids ha accolto così 6 spettacoli inediti appositamente ideati dalla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto per un pubblico compreso tra i 4 e i 10 anni, sviluppando un originale percorso tra musica e letteratura per l’infanzia.

Biglietti spettacoli

Bambini 5 euro (fino a 14 anni), Adulti 8 euro.

Biglietti in vendita online su www.opvorchestra.it e presso la Libreria Pel di Carota (via Boccalerie, 29). I biglietti eventualmente invenduti saranno disponibili al botteghino di sabato 3 dicembre da un’ora prima dell’inizio.

Foto articolo da comunicato stampa, l’attrice Rossana Mantese allo Zuckermann con OPV nell’estate 2022