OPV conferma Marco Angius direttore artistico alla vigilia della 57ª stagione concertistica Voci d’Orfeo

Il Consiglio generale della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, nella seduta del 30 settembre 2022, ha rinnovato all’unanimità l’incarico di direttore artistico OPV al maestro Marco Angius per il triennio 2022 – 2025. Nella prima seduta del mandato 2022-2027, il Sindaco Sergio Giordani ha confermato - con il consenso del Governatore Luca Zaia - il Dott. Paolo Giaretta quale Vicepresidente e vicario del Sindaco per la gestione della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto. Il Consiglio Generale, il cui insediamento e la cui durata coincide con il mandato dell’amministrazione comunale, è stato così rinnovato e ha avviato il nuovo quinquennio di attività. La conferma delle cariche giunge a pochi giorni dall’avvio della 57ª Stagione concertistica OPV intitolata Voci d’Orfeo, firmata dallo stesso Marco Angius, al terzo mandato con l’Orchestra di Padova e del Veneto.

Mercoledì 5 ottobre

Il concerto di apertura è fissato per mercoledì 5 ottobre alle ore 20.45 presso l’Auditorium Pollini di Padova e vedrà il debutto con OPV del giovane ma già affermato direttore Michele Spotti e della celebre violinista tedesca Antje Weithaas. Il programma abbraccerà due pagine di Tchaikovsky: il Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 35, capolavoro assoluto e banco di prova per i più audaci solisti, e Romeo e Giulietta, meditazione strumentale tratta dall’omonimo dramma di Shakespeare in forma di Ouverture-fantasia. Oltre a completare il programma della serata, l’esecuzione del Poema sinfonico di Liszt Orpheus esalterà il tema attorno al quale si riuniranno i tredici concerti della 57ª Stagione OPV.

Ancora disponibili gli abbonamenti

Fino a martedì 4 ottobre compreso sarà inoltre possibile sottoscrivere il nuovo abbonamento (ciclo completo con 13 concerti e ciclo parziale, 7 concerti) con tariffe particolarmente vantaggiose per i giovani Under 35, studenti del Conservatorio “C. Pollini” e dell’Università degli Studi di Padova.

Tra i filoni avviati dalla nuova Stagione OPV figurano l’integrale delle Sinfonie di Mendelssohn e dell’opera per pianoforte e orchestra di Stravinsky, con un particolare approfondimento al repertorio italiano con musiche di Respighi, Malipiero e Casella, e alcune prime assolute. Tutti i concerti vedranno la presenza di alcuni tra i più richiesti musicisti della nuova generazione – il giovane direttore Michele Spotti, il violoncellista Ettore Pagano e la violinista Anna Tifu – e di artisti di fama internazionale, tra tutti la celebre pianista venezuelana Gabriela Montero, il direttore di origini indiane Maria Badstue, la violinista tedesca Antje Weithaas, il clarinettista Alessandro Carbonare e il direttore australiano Benjamin Bayl. Alcuni musicisti rappresentano per OPV un gradito ritorno, è il caso dei direttori d’orchestra Wolfram Christ, storica Prima Viola Principale dei Berliner Philharmoniker e dell’Orchestra del Festival di Lucerna, Roland Boër, Gábor Takács-Nagy, Karen Durgaryan, Gérard Korsten; il pianista Maurizio Baglini e il violinista Marco Rogliano.

La 57ª Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto è organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Veneto, della Provincia di Padova, Comune di Padova e dei Mecenati “Art Bonus” Fondazione Cariparo, APS Holding e l’Associazione Amici dell’OPV.

Abbonamenti

Gli abbonamenti potranno essere acquistati entro martedì 4 ottobre compreso presso il nuovo Ticket-Office OPV in via Breda 17, Padova, con i seguenti orari: lunedì 3 ottobre solo dalle 10 alle 14, martedì 4 ottobre dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 17.

CICLO COMPLETO 13 concerti (posto numerato e riservato)

Intero (platea, palchi pepiano e I ordine) euro 215

Ridotto (palchi II ordine) euro 180

Ridotto giovani Under35 (galleria) euro 85

Ridotto studenti Conservatorio “Pollini” e UNIPD (galleria) euro 70

CICLO PARZIALE 7 concerti (posto numerato e riservato)

Serie BLU / Serie VERDE

Intero (platea, palchi pepiano e I ordine) euro 120

Ridotto (palchi II ordine) euro 100

Informazioni

Gli appuntamenti della nuova Stagione si terranno tra il Teatro Verdi e l’Auditorium Pollini di Padova. Tornano anche le prove generali aperte al pubblico, alle ore 17 nella sede del Teatro Verdi, alle ore 10.30 per quelle all’Auditorium Pollini.

info@opvorchestra.it

049 656848 / 656626

Foto articolo da comunicato stampa: Marco Angius, direttore artistico OPV - Ph. Andrea Cherchi