Padova per un weekend Capitale Europea della Chitarra

Si svolgerà il prossimo fine settimana, 19 e 20 febbraio 2022, il primo Concorso Internazionale di Chitarra “Città di Padova” che vedrà impegnati più di 40 candidati provenienti da tutta Italia, buona parte d’Europa (Grecia, Portogallo, Svizzera, Germania…) e con una rappresentanza d'oltreoceano (Cile e Messico).

Concorso

Il concorso, organizzato da Associazione Caputmundi 4Care con il contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, si svolgerà presso il centro culturale San Gaetano, in via Altinate 71, a Padova.

La giuria è composta da alcuni tra i più importanti maestri della chitarra a livello internazionale: Pier Luigi Corona, Mauricio Gonzalez, Claudio Liviero, Matteo Mela e Lorenzo Micheli e sarà presieduta da Aniello Desiderio, che ha introdotto l’evento il 19 dicembre scorso con un magistrale concerto tenuto sempre presso l’auditorium del centro di San Gaetano.

Audizioni

Le audizioni inizieranno alle ore 9:00 di sabato 19 febbraio e proseguiranno fino alle 15.45 di domenica 20. Al termine di questa fase eliminatoria, la Giuria sceglierà 3 candidati che si esibiranno in finale, che si terrà domenica alle 18:00. Al vincitore andrà una borsa di studio di 1500€, al secondo classificato 700€, al terzo infine 300€.

Le audizioni e la finale saranno pubbliche e gratuite. Ad arricchire la rassegna, si segnala il concerto del quartetto di musica antica formato da Renata Fusco (voce), Massimo Lonardi (liuto), Matteo Mela (chitarra barocca) e Lorenzo Micheli (Tiorba) che si terrà sabato 19 alle 20:45. Anche il concerto si terrà presso l’auditorium di San Gaetano in via Altinate.