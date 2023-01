Un'esplorazione lenta e sostenibile di Padova, come? La risposta nel nuovo libro di Nicola Cesaro e Claudio Malfitano

Respirare la storia secolare, ammirare i suoi capolavori artistici e cogliere gli aspetti meno conosciuti del suo patrimonio architettonico e culturale, sono questi gli obiettivi che si pone “Padova Explora. Guida della città del Santo in 101 luoghi e 10 itinerari tematici”. È in edicola, in libreria e su Typimedia Shop, la piattaforma di e-commerce di Typimedia Editore, la nuova guida della collana “Le Tartarughine”, dedicata all’esplorazione lenta e sostenibile delle comunità che compongono il nostro Paese.

Il libro

Curato da Nicola Cesaro e Claudio Malfitano, con le foto di Fabio Muzzi, “Padova Explora. Guida della città del Santo in 101 luoghi e 10 itinerari tematici” conduce il lettore alla scoperta dei vicoli di una delle città più belle d’Italia, i cui cicli pittorici del XIV secolo sono stati dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità nel 2021.

Le ragioni per visitare Padova

Spiegano gli autori: «Arte, religione, storia, scienza, medicina, gastronomia. Le ragioni per visitare Padova sono molte più di queste. Nel corso dei secoli la città è riuscita a essere determinante grazie alla sua capacità di rinnovarsi, all’amore per lo studio, allo spirito vivace che ha sempre contraddistinto i suoi abitanti».

Luoghi unici

Percorrere le vie di Padova significa restare meravigliati al cospetto del tesoro della Cappella degli Scrovegni, dove è custodita l’opera di Giotto. E poi fermarsi stupiti di fronte al Palazzo della Ragione, magnifico edificio dell’XI secolo che si affaccia su piazza delle Erbe, l’Università di Padova, in cui ha insegnato Galileo Galilei, al Duomo di Santa Maria Assunta e alla Basilica di Sant’Antonio da Padova, il “Santo” che ogni anno attira migliaia di pellegrini da tutto il mondo.

Tascabile e di facile consultazione

Realizzata in un comodo formato tascabile, la guida di Typimedia Editore è di facile consultazione, grazie alla divisione della città in aree, alle mappe di riferimento e ai dieci itinerari tematici che conducono il lettore lungo percorsi pensati per far conoscere tradizioni e curiosità della città.

Dove trovare il libro

Padova Explora. Guida della città del Santo in 101 luoghi e 10 itinerari tematici (Typimedia Editore, 144 pp., euro 19,90) è disponibile in libreria e in edicola. È inoltre possibile acquistare il libro online su https://www.typimediaeditore.it/ e su https://typimediashop.it/products/padova-explora?_pos=1&_sid=e6e5e1ca3&_ss=r

Foto articolo da comunicato stampa