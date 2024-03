Tutti gli appuntamenti a Padova di “Mozart in carrozza: un viaggio musicale in Italia”

Sulla scia delle celebrazioni della visita di Mozart a Padova, avviate nel 2021, per il quarto anno consecutivo OPV promuove un nuovo cartellone dedicato al genio musicale del grande compositore austriaco. Da domenica 3 marzo a sabato 6 aprile, Mozart @ Padova 2024 abbraccerà un programma di eventi tra musica e divulgazione con alcuni tra i più noti solisti ed esperti del settore.

Ideata e curata dall’Arch. Paola Cattaneo, la rassegna vede la direzione artistica di Marco Angius, il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Veneto, Provincia di Padova e del Comune di Padova, la collaborazionedel Conservatorio “C. Pollini”, dell’Università degli Studi di Padova, del dipartimento Beni Culturali, Concentus Musicus Patavinus e della rete European Mozart Ways, la prestigiosa istituzione internazionale che riunisce ben 10 Paesi d’Europa in cui Wolfgang Amadeus Mozart ha viaggiato e di cui ora anche la città di Padova è entrata a far parte.

Il taglio del nastro della rassegna è previsto per domenica 3 marzo alle ore 17.30 presso l’Auditorium “C. Pollini” con lo spettacolo dedicato alle famiglie Mozart in carrozza. Ispirato al primo viaggio del compositore in Italia, l’appuntamento vedrà protagonisti l’Orchestra Concentus Musicus Patavinus diretta da Sergio Lasaponara, il violinista Alessandro Fagiuoli, il soprano Francesca Gerbasi e l’attore Pierdomenico Simone. In programma il Concerto n. 1 per violino e orchestra K 207 e Laudate Dominum K 339. Ingresso libero con offerta responsabile per Medici con l’Africa CUAMM.

Giovedì 7 marzo alle ore 18 presso la Fondazione Omizzolo Peruzzi (Via Andreini, 4) il Prof. Sergio Durante terrà la conferenza intitolata Mozart a Padova (storia di un bidone fortunato). Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Venerdì 8 marzo alle ore 21, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, all’Auditorim Pollini avrà luogo il “Concerto di Primavera” de I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella, con il soprano Yutong Shen, Carolina Coimbra all’arpa e le violiniste Chiara Parrini e Antonella Defrenza. Musiche di Mozart, Puccini, Händel e Vivaldi. Biglietti a partire da €10,00 sul sito www.solistiveneti.it

https://www.opvorchestra.it/calendario/2024/03/08/2116/

Sabato 9 marzo alle ore 20.45 alla Sala dei Giganti (Palazzo Liviano, Piazza Capitaniato) l’Open Ensemble del Conservatorio Pollini eseguirà il Quartetto per pianoforte e archi K 478 e il Trio “Kegelstatt” K 498 di Mozart, il Quartetto per clarinetto e archi op. 19 n. 1 di Stamitz. L’Open Ensemble è formato da Elio Orio al violino e viola, la violista Giulia Pasquali, Carlo Teodoro al violoncello, Salvatore Francesco Baronilli al clarinetto e il pianista Michele Bolla. Ingresso libero.

https://www.opvorchestra.it/calendario/2024/03/09/2117/

Martedì 12 marzo alle ore 14.30 presso l’Aula Magna del Polo Beato Pellegrino Unipd (Via Vendramini, 13) si terrà la conferenza di Federico Gon, docente al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste “Fisiologia e patologia nelle opere di Da Ponte-Mozart”. Ingresso libero.

Sabato 23 marzo alle ore 20.45 la rassegna proseguirà nella Sala dei Giganti (Palazzo Liviano, Piazza Capitaniato) con il concerto dell’Orchestra di Padova e del Veneto nell’ambito della 58^ Stagione “Peripezie!”. Solisti della serata saranno il celebre violista Pinchas Zukerman, che dirigerà l’Orchestra, e il violinista Giovanni Andrea Zanon, artista in residenza OPV. Musiche di Mozart, Bach e Mendelssohn. Biglietti a partire da € 10,00 disponibili su vivaticket.com. Maggiori informazioni sul sito www.opvorchestra.it

Sabato 6 aprile la rassegna si concluderà con l’inaugurazione del percorso turistico musicale mozartiano con Rossana Comida, che culminerà con l’apposizione della targa commemorativa alla Basilica di Santa Giustina. Ritrovo alle ore 10.30 presso Palazzo Pesaro (Via Altinate, 141).

Informazioni

Maggiori informazioni su www.opvorchestra.it

Tel. 049 656848 / 656626

Info web

https://www.opvorchestra.it/news-e-press/mozart-padova-2024/

https://www.facebook.com/opvorchestra

Foto articolo da comunicato stampa