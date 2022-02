Al via alla terza edizione di “Padova tutti convocati”, la serie di audizioni dell’Ascom agli stakeholder padovani

Terza edizione del “Padova tutti convocati” ovvero l’iniziativa dell’Ascom Confcommercio pensata, nel 2019, per cercare di prefigurare la Padova degli anni a venire, dove per Padova si intendeva la città ma anche la provincia e che prevedeva tutta una serie di “audizioni” agli stakeholder istituzionali padovani.

«Ora – spiega il presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin – dopo due anni di pandemia, con l’avvento del PNRR e, soprattutto, con l’obbligo di centrare gli obiettivi, pena la perdita dei finanziamenti europei, un “tagliando” era diventato indispensabile».

Gli incontri

Ecco allora che, da lunedì prossimo, 28 febbraio, scatta ”Padova Tutti Convocati 3”, per l’appunto terza edizione di un format consolidato e apprezzato che, per l’occasione, sfoggia un sottotitolo inequivocabile: “Obiettivo PNRR: qualità non quantità”. Nell’arco di un paio di settimane, nella sede dell’Ascom Confcommercio di piazza Bardella, alla Stanga, verranno “convocate” figure istituzionali chiamate ad indicare, in chiave di sviluppo, le priorità (ecco il significato di “qualità”) abbandonando le facili suggestioni (ovvero la “quantità”).

Il primo appuntamento

Ad aprire la serie di incontri sarà il senatore Antonio De Poli (lunedì 28 febbraio, ore 12) che, in quanto parlamentare, riferirà delle intenzioni del governo.

Il programma

A seguire, il giorno successivo, 1° marzo, ore 9.45, sarà la volta di Gilberto Muraro, presidente della Fondazione Cariparo, mentre lunedì 7 marzo (ore 10) è in programma l’intervento dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Roberto Marcato al quale farà seguito (ore 12) quello di Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio. Mercoledì 8 marzo sarà la volta del presidente della Provincia, Fabio Bui (ore 12), mentre il lunedì successivo, 14 marzo, un primo appuntamento, quello con Franco Pasqualetti, in questo caso nella veste di presidente dell’Interporto, è in calendario per le ore 10 mentre alle 12 il confronto sarà col sindaco di Padova, Sergio Giordani. Per quanto riguarda l’Università, l’appuntamento è in attesa di definizione.

Gli obiettivi da centrare

«Nelle scorse edizioni – conclude il presidente Bertin - la serie di consultazioni ci ha permesso di raccogliere e mettere in fila le progettualità che le singole istituzioni avevano in animo di realizzare. Adesso, grazie ai fondi del PNRR, i sogni possono diventare realtà purché la concretezza non venga immolata sull’altare dei voli pindarici. Per l’Ascom si devono centrare magari pochi obiettivi ma in grado, questi ultimi, di cambiare il passo della città e della provincia».