Paola e Chiara all'Ipercity incontrano i fan

Vittoria di Sanremo Giovani nel 1997, “Vamos a Bailar” che diventa il primo tormentone estivo italiano del XXI secolo, il Guardian che inserisce una delle loro canzoni tra i 50 migliori pezzi pop del decennio: Paola e Chiara sono passate in fretta dai palchi della dance anni ‘90 all’essere riconosciute da più di una generazione come un’autentica icona pop. Il 2023 è l’anno della reunion a Sanremo e del nuovo album “Per sempre”, che riporta le sorelle Iezzi al centro della scena, dopo molti anni durante i quali avevano scelto carriere separate. L’album, con collaborazioni importanti, tra cui Jovanotti, Elodie e Max Pezzali, anticipato dal singolo Furore (già Disco di Platino), è uscito venerdì 12 maggio e ha anticipato il tour, che toccherà molte città italiane.

Reunion

Paola e Chiara saranno nella piazza centrale dell'Ipercity venerdì 26 maggio a partire dalle ore 17:30 per un incontro con i fan. Ci sarà spazio per una intervista di fronte al pubblico, anche raccogliendo le domande dei fan. A seguire il classico e ambito firmacopie, solo per chi si presenterà con il nuovo album. L’acquisto di “Per sempre” nel negozio Mondadori Bookstore di Ipercity darà diritto a un pass per l'accesso prioritario al firmacopie.

Musica

Domenica 28 maggio appuntamento di nuovo con la musica: sarà la vincitrice della categoria canto, appena uscita da Amici 2023 Angelina Mango, figlia dell’indimenticato cantante Mango, a incontrare il pubblico nella piazza centrale di Ipercity a partire dalle ore 17.00 e a presentare il suo nuovo CD “Voglia di vivere”.

CD

Uguale sarà la formula dell’evento, sarà cioè necessario avere un CD - con accesso prioritario se acquistato presso Mondadori Bookstore di Ipercity - per incontrare l’artista per un autografo, un saluto e una foto.