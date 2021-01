Gli auguri del teatro Stabile del Veneto a Paolo Valerio, nuovo direttore dello stabile del Friuli Venezia Giulia

«Sono certo, come ci siamo detti in una cordiale telefonata proprio questa mattina, che con la sapiente guida di Paolo si amplieranno le possibilità di collaborazione tra il polo che si sta costruendo in Veneto e la colta realtà di una Città europea quale è Trieste»