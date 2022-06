Ecco tutti i live dell'estate 2022 al parco della Musica

Dopo un 2021 davvero esplosivo, la stagione 2022 del Parco della Musica, arena spettacoli ormai radicata nella vita estiva cittadina, entra nel vivo. Giugno, luglio e agosto porteranno con sé i nomi più attesi dell’estate, il clou di una programmazione intensa e fitta, che torna a dipanarsi su tre mesi anziché su due, come l’anno scorso a causa della pandemia è capitato. Sono venti i concerti programmati nell’arco di due mesi e mezzo, una selezione concertistica che abbraccia gli stili più disparati, dal punk hardcore dei Bad Religion il 21 giugno al post punk dei Fontaines DC il 16 agosto, dal folk pop degli Eugenio in Via di Gioia il 7 luglio allo swing dei Postmodern JukeBox il 2 giugno, fino alla figura di riferimento dell’alternative rock italiano Manuel Agnelli, in programma per il 22 luglio.

Una programmazione fitta e variegata, che connota la settima edizione del Parco della Musica e prosegue quel percorso ideale che, secondo le intenzioni degli organizzatori, porterà il palco estivo padovano nel gotha dei grandi eventi a livello nazionale nell’arco di una manciata di anni. Il tutto con una missione tutt’altro che collaterale a beneficio della città di Padova. Lo scopo del Parco della Musica, infatti, è sempre stato quello di rendere il Parco d’Europa un luogo ancora più vivibile e piacevole per tutta la cittadinanza padovana, che già oggi frequenta assiduamente la struttura al di là degli eventi dal vivo, per godersi uno spicchio di città verde, fresco e gradevole.

«Siamo felici della risposta del pubblico che sta acquistando molti biglietti in prevendita. Un pubblico che arriva da tutto il Veneto e dalle regioni limitrofe a conferma dell’importanza di Padova sulla mappa musicale del nord Italia»

Simone Fogliata, Direttore Artistico

La gestione del Parco della Musica

La gestione, affidata all’associazione Mame, è presieduta da Sara Zampiron, che al ruolo istituzionale accosta il ruolo attivo di organizzatrice e responsabile del settore ristorativo. La direzione artistica è affidata a Simone Fogliata, storico componente della compagine, direttore artistico dell’Anfiteatro del Venda nonché storico organizzatore di manifestazioni di successo come il Macello Festival. Alla logistica e all’organizzazione Antonio Colella, storico deus ex machina del Circolo Mame, ispiratore e organizzatore, negli anni, di ciascuna delle sei edizioni precedenti del Parco della Musica; completa la compagine Aisha Ruggieri, presidente dell’associazione Fusmart e direttrice creativa dei Giardini dell’Arena, in questa sede direttrice artistica del Giardino di Cristallo, la splendida serra al centro del Parco d’Europa già protagonista, nella passata stagione, di un nutrito numero di eventi fra mostre, happening artistici, feste e molto altro.

L’organizzazione del Parco della Musica

Il Parco della Musica avrà due ingressi. Il principale, unico durante gli eventi dal vivo, da via Del Pescarotto, a fianco dei nuovi edifici del Campus di Biologia e Biomedicina “Fiore di Botta”. Il secondo, aperto solo al di fuori degli eventi dal vivo, da via Venezia 40.

Di fronte al palco, a trenta metri dall’ingresso di via Venezia, trova spazio l’area ristorativa, con una grande piazza centrale contornata da una pizzeria, una rosticceria e tre bar, uno dei quali alla sommità del suggestivo soppalco con vista sul palco scenico. Fra l’area ristorativa e il Giardino di Cristallo trova spazio il palco di 140 mq. La fine delle restrizioni legate alla pandemia significa il ritorno alla forma di fruizione dei concerti a cui eravamo abituati prima del 2020: a fronte palco si trova infatti un ampio parterre dove gli spettatori potranno tornare a godere dei concerti senza essere legati a un posto a sedere prestabilito.

Stimiamo che, durante ogni evento, non meno di 50 lavoratori parteciperanno all’organizzazione, fra tecnici di palco, fonici, addetti alla ristorazione, sicurezza e lavoratori al seguito degli artisti coinvolti.

La programmazione artistica del Parco della Musica

Finite le restrizioni dovute alla pandemia, la direzione artistica torna a stilare una programmazione che gode di tempistiche da pieno regime: una rassegna di alto livello, animata da nomi di primo piano sia della scena nazionale che del panorama internazionale.

A partire da Ferragosto, il Parco della Musica si trasformerà in un polo di ritrovo al fresco per i Padovani fino a settembre inoltrato, con iniziative legate all’enogastronomia, al commercio indipendente e vintage, ai collezionismo musicale e molto altro, di cui non mancheremo di dare comunicazione dettagliata. Il Parco della Musica chiuderà i battenti il prossimo 10 ottobre, non prima di aver assicurato tanto agli appassionati quanto ai semplici avventori una stagione intensa, ricca di eventi e gradevolissima.

Il programma degli eventi dal vivo

1 giugno - Villabanks

2 giugno - Postmodern JukeBox

3 giugno - Savana Funk

10 giugno - Mecna+Coco

11 giugno - Kiryoku 22

21 giugno - Bad Religion + Agnostic Front

24 giugno - Psicologi

2 luglio - Rovere

7 luglio - Eugenio in via di Gioia

9 luglio - Immanuel Casto

14 luglio - Franco126

15 luglio - Idles

22 luglio - Manuel Agnelli

23 luglio - La notte nera

28 luglio - Venerus

29 luglio - Chiello

26 luglio - Mezerg

3 agosto - Rancore

16 agosto - Fontaines DC

17 agosto - Dissonanze

