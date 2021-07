Parco della Musica: Dente apre la stagione dei concerti

Dente salirà sul palco per il primo di una serie di sedici spettacoli in programma per quest'anno

Spetta al cantautore fidentino Dente il compito di aprire la sesta edizione concertistica del Parco della Musica di Padova. Domenica 4 luglio alle 21, a due giorni dall'apertura ufficiale del polo musicale cittadino, Dente salirà sul palco per il primo di una serie di sedici spettacoli in programma per quest'anno. In questa estate di ripartenze, Dente torna in tour per il Fuori di Me – Live 2021, una serie di date in tutt'Italia di cui quella del Parco della Musica costituisce l'apertura.

Live

Durante i concerti del Fuori di Me – Live 2021, il cantautore si alternerà al pianoforte e alle chitarre con canzoni dal suo repertorio classico ma anche cover, inediti e canzoni mai eseguite dal vivo. Basi registrate su cassetta, loop, campionamenti e voci registrate, suoni elettrici, digitali e acustici: nulla manca allo spettacolo di Dente, uno show di straordinaria ricchezza dall'ampio ventaglio di sonorità. Tra le sorprese della scaletta il nuovo singolo Fuori di Me, di freschissima pubblicazione (è uscito il 30 giugno 2021 per Inri/Artist First) e che da il nome al tour, nonché una scenografia disegnata appositamente per il concerto.