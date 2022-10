Parità di genere nelle musiche creative: al via il progetto "Women's Music festival"

Il progetto "Women's Music festival", ideato dall'Associazione Maluma Takete, finanziato dal Comune di Padova e patrocinato dal Soroptimist Club di Padova, aderisce all’iniziativa dello European Jazz Network di favorire una progressiva parità di genere nelle musiche creative, e di promuovere una presa di coscienza e posizione su un grosso problema che affligge l'universo musicale: quello della parità di genere in orchestre e complessi musicali.

L'iniziativa prevede lo svolgimento di 4 concerti di musica da camera in cui il ruolo di primo violino è affidato ad una giovane e talentuosa violinista italiana e 4 video conversazioni su zoom tenute da personalità di spicco nell’ambito della psicologia e della cultura musicale.

La particolare significatività dell’iniziativa risiede nella volontà di dare vita ad un festival violinistico che dia spazio alle giovani violiniste di talento e promuova una riflessione sulla parità di genere all’interno delle grandi istituzioni orchestrali e delle formazioni cameristiche.

Il programma

La rassegna si aprirà venerdì 4 novembre 2022 alle ore 21 nella Sala dei Giganti con il recital di Annelie Ingrosso, 17 anni di Padova, la quale si esibirà in un programma con musiche di Beethoven, Chaminade, Schumann, Milstein e Skoryk.

Seguirà venerdì 11 novembre il concerto del Giovane Quartetto Veneto, guidato dalla bravissima violinista padovana Chiara Volpato Redi. Accanto a lei, si esibiranno giovanissime promesse allieve del Conservatorio di Padova e di Rovigo: Giulia Pasquali, viola Giacomo Furlanetto, violoncello Giulia Zampieri, pianoforte.

Venerdì 2 dicembre 2022 la Sala dei Giganti ospiterà il concerto di Maria Serena Salvemini, Golden Medal with Honours al prestigioso Vienna International Music Competition, unica italiana premiata, primo premio all’ International Moscow Music Competition, vincitrice di borsa di studio al premio “Claudio Scimone” di Padova, primo premio al concorso Soroptimist International Italia 2021, interprete di brani di Sarasate, Moszkowski, Milhaud.

Venerdì 9 dicembre la rassegna si concluderà con un programma dedicato al quintetto con pianoforte. Tina Vercellino, primo violino dell’orchestra Giovanile Italiana nel 2020, assieme a Clara Gerelli al violino, Luca Zanetti alla viola, Lucia Molinari al violoncello e Maddalena Murari al pianoforte, eseguirà il quintetto in mi bemmole maggiore di Robert Schumann e il quintetto in la maggiore op. 81 di Antonin Dvorak.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

I concerti alla Sala dei Giganti

Venerdì 4 novembre 2022 ore 21

ANNELIE INGROSSO, violino MADDALENA MURARI, pianoforte

Musiche di Beethoven, Chaminade, Schumann, Milstein e Skoryk

Venerdì 11 novembre 2022 ore 21

CHIARA VOLPATO REDI, violino GIULIA PASQUALI, viola GIACOMO FURLANETTO, violoncello GIULIA ZAMPIERI, pianoforte

Musiche di Mozart e Brahms

Venerdì 2 dicembre 2022 ore 21

MARIA SERENA SALVEMINI, DANIELA CARABELLESE, violino PIETRO LAERA, pianoforte Musiche di Sarasate, Moszkowski, Milhaud.

Venerdì 9 dicembre 2022 ore 21

TINA VERCELLINO, violino CLARA GERELLI, violino LUCA ZANETTI, viola LUCIA MOLINARI, violoncello MADDALENA MURARI, pianoforte

Musiche di Schumann, Dvorak

Video conversazioni su zoom

Giovedì 10 novembre 2022 ore 19

PROF.SSA FEDRA FLORIT

Un ricordo del Trio di Trieste

https://unipd.zoom.us/j/81180672768

ID riunione: 811 8067 2768

Giovedì 24 novembre 2022 ore 8

DOTT.SSA ISABELLA MAZZAROLO

A conversation on Music Performance Anxiety

https://unipd.zoom.us/j/81617895946

ID riunione: 816 1789 5946

Lunedì 28 novembre 2022 ore 19.30

PROF.SSA DANIELA LUCANGELI

La mente geniale. Riconoscere ed educare bambini plusdotati

https://unipd.zoom.us/j/86268007876

ID riunione: 862 6800 7876

Lunedì 5 dicembre 2022 ore 19

PROF.SSA SILVIA CHIESA Il talento femminile in musica "From women to the world" https://unipd.zoom.us/j/87117784594

ID riunione: 871 1778 4594

Info web

https://www.associazionemalumatakete.it/453459757

