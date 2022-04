In duemila per i vini dei Colli Euganei: pubblico record per l’esordio di Vinum Euganeum

Nemmeno le bizzarrie del tempo sono riuscite a scalfire il grande successo di pubblico registrato dalla Prima edizione di Vinum Euganeum – Eccellenze enologiche in Villa, la due giorni di degustazioni alla scoperta del patrimonio enologico dei Colli Euganei organizzato nell’ultimo fine settimana dal FAI in collaborazione con la Strada del Vino dei Colli nella prestigiosa Villa dei Vescovi, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano a Luvigliano di Torreglia (Padova).

I numeri e le particolarità del territorio

Negli splendidi spazi della corte all’italiana della raffinata villa di inizio Cinquecento sono stati oltre duemila gli appassionati impegnati scoprire individualmente o con degustazioni guidate i 60 vini di messi in vetrina da venti cantine dei Colli, selezionati dai sommelier di Slow Wine, Il Gambero Rosso, AIS Veneto e l’Espresso: i vini Colli Euganei Rosso (taglio bordolese con la possibilità di utilizzo di Merlot, Cabernet, Carmenere e Raboso in percentuali differenti) o Merlot, Cabernet e Carmenere in purezza; i vini bianchi secchi (Chardonnay, Manzoni, Bianco, Veneto Igt, Moscato secco, Fior d’Arancio secco), spumantizzati (Serprino, Moscato Giallo e Pinello)) e poi i vini dolci legati al vitigno Fior d’Arancio, nella doppia versione spumantizzati o passiti. Proposti dalle Cantine Alla Costiera, Borin, Coldivalle, Cà Bianca, Cà Lustra, Cantina Colli Euganei, Conte Emo Capodilista La Montecchia, Il Filò delle vigne, Il Mottolo, Il Pianzio, La Mincana, Maeli, Monte Versa, Quota 101, Reassi, Salmaso G, San Nazario, Sengiari, Vigna Roda, Vignale di Cecilia e Vignalta.

La produzione enoica di un territorio unico

«Vinum Euganeum – Eccellenze enologiche in Villa si è così confermata occasione imperdibile per scoprire la produzione enoica di un territorio unico qual è quello dei Colli Euganei e il pubblico, capace di animare il parco all’italiana dei Villa dei Vescovi, lo ha confermato. Non solo degustazioni ma anche scoperta culturale: dai capolavori della Villa ad un territorio capace di regalarci vini con caratteristiche differenti grazie alla differente esposizione dei vigneti di produzione ma anche alla composizione geologica dei territori. Un patrimonio unico nel mondo vitivinicolo, racchiuso in spazi limitati e reso possibile grazie al lavoro dei vignaioli. L’abbinata Fai - Strada del Vino è una carta vincente grazie anche al particolare non di secondo piano che Villa dei Vescovi ospita l’enoteca ufficiale della Strada del Vino dei Colli Euganei» commentano Alessandro Armani (manager FAI Villa dei Vescovi) e Roberto Gardina (Presidente Starda del Vino Colli Euganei).

Non solo vino

Ed a rendere ancora più piacevole la due giorni dedicata alla produzione enologica di un’area fiore all’occhiello del Veneto sul piano ambientale e anche sul fronte turistico, sono stati i piatti preparati dalla giovane chef padovana Isabella Guariento, che gestisce il ristorante bistrò di Villa dei Vescovi. Un lavoro teso a reinterpretare quanto offre il territorio: Bigoli al ragù di coniglio e rosso dei colli con scaglie di pecorino dell'Adige; Risotto al Serprino e Bisi con zeste di limone e zenzero mantecato al formaggio di capra; Insalata di gallina padovana al moscato fior d'arancio; Stracotto di cinghiale al merlot con patate al forno, Crema cotta al moscato secco e uvetta in brodo di Giuggiole e Torta zaetto con vin bianco dei colli. E non di secondo piano è stato anche il successo di presenze registrato dalle quattro visite guidate organizzate sia il sabato sia la domenica. A completare l’intensa proposta della due giorni dedicata ai Vini dei Colli Euganei anche un intenso calendario di eventi collaterali con degustazioni guidate e presentazioni di guide.

E domenica prossima primo maggio il Giardino all’Italiana di questo scrigno rinascimentale si trasformerà nella vetrina prestigiosa dei prodotti locali a Km zero grazie all’iniziativa Mercato in Corte: prodotti dei Colli Euganei a Villa dei Vescovi. L’iniziativa punta a valorizzare e far conoscere ulteriormente al pubblico la produzione d’eccellenza della zona turistica-ambientale posta alle porte di Padova e vicino all’area termale di Abano – Montegrotto. I visitatori vi potranno trovare formaggi, miele (compreso quello prodotto nel Brolo di Villa dei Vescovi), farina di mais (ricavata dalla qualità speciale Biancoperla presidio Slowfood), confetture, verdura fresca, pane, grissini, dolci, trasformati sott’olio e aceto, birra e il rarissimo zafferano. Ma anche scoprire gli splendidi interni della Villa individualmente o con le visite guidate. Novità di maggio sarà la possibilità di fare il picnic nel Brolo (il giardino con viti e con alberi da frutto della Villa) con il cestino predisposto da Isabella Guariento nel Bistrò della Villa.

Dettagli

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2022” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Pirelli che conferma per il decimo anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI, e di Delicius che riconferma per il secondo anno il suo sostegno al progetto.

Le attività di manutenzione e valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda Partner del Bene, già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor.

Foto articolo da comunicato stampa