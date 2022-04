Pasqua in musica e Pasquetta di corsa

Due concerti e una marcia ludico motoria: è il programma dell’amministrazione di Montegrotto Terme per i giorni di Pasqua e Pasquetta.

Rondò Veneziano

I due concerti saranno alle ore 17 in piazza Primo Maggio. Nella domenica di Pasqua si esibiranno i Rondò Veneziano in abiti del ‘700. A Pasquetta invece è in programma il «C'era un ragazzo... Show» con i grandi successi di ieri e di sempre, dal beat alle hit del juke box. Band con canzoni degli anni '60, '70, '80 e '90 di artisti vari.

Marcia

A Pasquetta partirà da piazza Mercato dalle 8 alle 9 la «RUNdagiA», marcia ludico motoria con tre diversi percorsi: due collinari di 14 e 19 km, uno pianeggiante di 7 km. Per partecipare è necessario iscriversi entro sabato 16 aprile alle 14 al numero 347 4561976. Il costo è di 3 euro per le iscrizioni dei singoli e d 2 euro a persone per le iscrizioni con un gruppo. La marcia si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo.