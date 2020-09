Sulle tracce della Signoria Carrarese: sei incontri domenicali passeggiando per Padova

L’Assessorato alla Cultura e il Gruppo Ctg La Specola - che da anni lavora per la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale di Padova e ha partecipato con entusiasmo ai “Tavoli delle idee” promossi per portare avanti il progetto di “Padova Urbs picta” come sito UNESCO - propongono alla cittadinanza, in preparazione all’auspicata accettazione finale della candidatura, un programma di sei uscite sulle tracce della Signoria Carrarese. Oltre alla descrizione dei luoghi si parlerà del clima storico-culturale che ha favorito quella produzione artistica e delle committenze che l’hanno voluta.

Programma

Domenica 13 settembre, ore 10

Ritrovo: Sagrato del Duomo

L’isola carrarese e la scoperta delle tracce ancora presenti della Signoria: la Casa della rampa, la “Reggia” di via Accademia.

Domenica 20 settembre, ore 14.30

Ritrovo: Sagrato del Santo ore 14.30

Memorie carraresi al Santo: la Cappella di S. Giacomo e la cappella di Luca Belludi; l’Oratorio di S. Giorgio.

Ingresso euro 2

Domenica 27 settembre, ore 10

Ritrovo: Piazza del Castello

La lunga storia di Piazza del Castello con la visita al Castello nella parte già restaurata.

Domenica 4 ottobre, ore 10

Ritrovo: davanti alla chiesa dei Servi

Dalla Chiesa di S. Maria dei Servi al Battistero.

Domenica 11 ottobre, ore 10

Ritrovo: Sagrato della Chiesa degli Eremitani

Da Piazza Eremitani con la chiesa e le sue memorie carraresi al Palazzo del Bo.

Domenica 18 ottobre, ore 10

Ritrovo: Chiesa del Torresino

Il borgo della Paglia con l’Oratorio di San Michele (in collaborazione con “La Torlonga”)

Informazioni:

E’ necessario prenotare alla e-mail laspecola@ctgveneto.it o al tel. 340 55 22 764, almeno entro 3 giorni dalla data dell’itinerario scelto.

Si accettano fino a trenta prenotazioni. Per sostenere l’iniziativa sarà gradita un’offerta libera.

Nel rispetto della normativa vigente e della salute di tutti si chiede ai partecipanti l’uso della mascherina e l’attenzione ad un costante distanziamento.