Passeggiata benefica alla scoperta della street art, un supporto per i bambini ricoverati

Domani sabato 19 giugno l’Associazione Giocaconilcuore organizza un tour guidato a piedi tra le opere della Biennale di Street Art di Abano Terme e Padova Super Walls realizzate nella zona degli ospedali.

Un aiuto

Una passeggiata solidale, dato che l’Associazione, attiva con i suoi volontari proprio nei reparti di Pediatria e Oncoematologia pediatrica, ha deciso di devolvere tutti i proventi delle offerte che verranno raccolte dai partecipanti (biglietto 15 euro per gli adulti, 10 euro per gli under 14) a supporto dei bambini ricoverati. L’appuntamento per la partenza è alle ore 16 davanti al Liceo Modigliani (via Scrovegni, 30).

Per info e prenotazioni: cristina@pernechele.eu.

Le opere

Una guida specializzata accompagnerà le persone che aderiranno all’iniziativa a osservare da vicino alcune opere dei protagonisti del festival. Il percorso inizia con Peeta e le sue visioni tridimensionali dipinte su un muro dell’Università, si passa a Doa Oa in Passeggiata Miolati con il suo progetto di riforestazione degli spazi urbani; tocca poi al colorato mondo di Alessio-b presso Fondazione Foresta in via Gattamelata fino ad arrivare alle tre opere ospitate presso l’Azienda Ospedale Università di Padova: Medianeras, Nuriatoll e Anna Conda. Sei stili diversi che interpretano la Rinascita, filo conduttore di tutte le opere realizzate dagli artisti della Biennale di Street Art di Abano Terme e Padova.

Lo spettacolo

Giocaconilcuore ha deciso, inoltre, in collaborazione con Associazione Kervan, di regalare quanto prima possibile ai piccoli ospiti dei reparti di Oncoematologia Pediatrica uno spettacolo di bolle di sapone giganti.

Foto articolo da Facebook.