Pausa estiva per il Museo del Precinema-Collezione Minici Zotti

Il Museo del Precinema-Collezione Minici Zotti resterà chiuso al pubblico durante la consueta pausa estiva, dal 1 al 31 agosto. Le attività riprenderanno regolarmente giovedì 1 settembre con nuove interessanti iniziative che verranno comunicate tramite i canali informativi del museo (sito, Instagram, Facebook, newsletter).

I contenuti

Per chi non riesce a vivere senza precinema, ricordiamo che in queste settimane stiamo pubblicando una serie di video che raccontano la sua storia e permettono di scoprire la nostra collezione. Il prossimo verrà pubblicato domenica 31 luglio e sarà dedicato alle ricerche sull’illusione del movimento. L’ultimo sarà infine dedicato alla nascita del cinema, ma per vederlo dovrete aspettare la riapertura del museo.

Info

Museo del PRECINEMA

Collezione Minici Zotti

minicizotti.it Facebook Instagram

Prato della Valle 1/A, Padova

tel. +39 049 8763838