Già 200 bambini hanno visitato Animals, la mostra di peluche a grandezza naturale a Le Brentelle

Arrivano con i genitori, si formano i gruppi, infilano i gilet da esploratori e via! Alla scoperta degli animali e dei loro habitat accompagnati da un ranger! Sono già 200 i bambini che hanno partecipato, con tanto di diploma finale di “piccoli sostenitori della natura”, alle visite guidate di Animals, la mostra di 150 peluche a grandezza naturale, che insegna a conoscere e a rispettare l’ambiente, in programma al centro commerciale Le Brentelle di Sarmeola di Rubano fino a lunedì 30 gennaio. Le visite guidate a misura di bambino sono disponibili tutti i pomeriggi fino a domenica 29 gennaio, dalle 15.30 alle 19.30: ne sono garantite almeno tre ogni giorno.

Organizzata da Publievent con il patrocinio di WWF e del Comune di Rubano, Animals è una vera e propria esposizione ludico-didattica, che vuole contemporaneamente offrire un’esperienza divertente e lanciare un messaggio etico di salvaguardia e coesistenza: gli animali si possono vedere e conoscere, ma bisogna rispettarli anche quando questo significa mantenere la distanza, oltre che rispettare i luoghi dove vivono. Negli spazi del centro, infatti, sono allestiti otto habitat corrispondenti ad altrettante aree del mondo, con tanto di totem esplicativi: Fattoria, Volatili, Rettili, Foresta, Savana Erbivori, Savana Felini, Oceania e Artico.

Gli habitat sono “casa” per ben 150 peluche a grandezza naturale, realizzati con estrema cura dei dettagli e utilizzando per l’imbottitura 100% pet riciclato. Riproducono fedelmente le fattezze di altrettanti animali: dai leoni agli orsi bianchi, dai coccodrilli agli elefanti, ma anche giraffe, pinguini, panda e gorilla, fino agli animali più semplici da incontrare alle nostre latitudini come mucche, cavalli e gatti. In questi giorni, quindi, una passeggiata a Le Brentelle si trasforma in una sorta di esplorazione naturalistica. E per chi partecipa alle visite guidate condotte da uno zoologo e da un ranger, c’è anche il “bonus” finale di poter fare una immersione virtuale nell’oceano, insieme a tantissimi esemplari di pesci, grazie a un visore 3D. La visita, infatti, si conclude nell’area multimediale.

Info web

https://centrolebrentelle.it/

https://www.facebook.com/centrolebrentelle/

Foto articolo da comunicato stampa