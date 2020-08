La corsa rosa più famosa di Padova diventa staffetta: le novità della "Pink Run 2020"

Sarà una Pink Run completamente diversa dalle precedenti, quella che andrà in scena domenica 30 agosto in Prato della Valle dalle 11 alle 20. A contribuire alla buona riuscita dell'evento saranno anche quest’anno più di cento i volontari.

Le novità

In ottemperanza alle normative di sicurezza legate alla Covid-19, il consueto percorso di 8 chilometri verrà sostituito da una nuova formula: una staffetta di 50 metri, in tutta sicurezza e con l’allegria tipica portata negli anni dalle runner partecipanti e dai pittoreschi volontari! L’obiettivo? Come sempre quello di raccogliere fondi e donarli ad Onlus attentamente selezionate.

La beneficenza

Negli anni passati sono stati raccolti e devoluti a 15 Onlus selezionate 323.310 euro, questanno sono due le realtà scelte per la destinazione di quanto verrà raccolto attraverso le iscrizioni e al netto delle spese:

CROSSabili by Mattia Cattapan - associazione no profit che offre alle persone portatrici di handicap una serie di attività finalizzate all’inclusione, alla condivisione, al divertimento, all’autonomia e allo sport; Associazione Pulcino Onlus - dal 1996 si occupa di neonati prematuri, sostiene le "famiglie premature" ed i reparti di terapia intensiva neonatale e supporta i bambini nel loro percorso di crescita.

Ulteriori info

Dalle 11 di domenica 30 agosto saranno attivi in Prato della Valle il desk per le iscrizioni in loco e per il ritiro dei pacchi corsa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le iscrizioni on line sono attive nel sito: www.pinkrun.it

Costo iscrizione: 13 euro in loco – 14 euro on line

Per info: press@pinkrun.it – Annalisa Celeghin 347.7067387

Gallery