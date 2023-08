Dalle piscine al concerto punk, quante opportunità per chi passa il Ferragosto in città

Il grande evento in Prato della Valle non ì l'unico in programma per questa sera, anche se è di certo il più sentito per via dello spettacolo di luci, non più di fuochi, che come sempre attrae tantissime persone. Radio Company animerà la serata dal palco installato di fronte Santa Giustina. La cornice di sicurezza sarà assicurata da un complesso dispositivo che vedrà l’impiego di unità della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia penitenziaria, dell’Esercito Italiano e del corpo di polizia locale di Padova.

Ma sono tanti gli appuntamenti previsti per oggi in diverse zone della città. Grande offerta per quanto riguarda i giardini estivi. Al Parco della Musica in via Venezia è previsto il concerto di Amyl & The Sniffers, la punkrock band australiana nel suo tour europeo la cui unica data italiana è proprio quella patavina. Al Pride Village la serata con bolle, musica e tanto divertimento con il suo tradizionale schiuma party ferragostano. ?er chi resta in città c'è anche il Ferragosto Raggae al Campo dei Girasoli. A partire dall’aperitivo (18:30) un dj set in vinile con BomChilom, un viaggio nelle sonorità giamaicane partendo dagli anni 60.Al Parco della Frassanelle un appuntamento che si sta consolidando sempre più, la festa dell'acqua. Tra le opzioni anche la gita tra i canali con la crociera fluviale attorno alla città con aperitivo al tramonto.

Per chi resta in città ma è in cerca di fresco e di acqua sono aperti tutti gli impianti principal, da Padova Nuoto a Nuoto 2000 passando per il Plebiscito con parco estivo e solarium. A Padovaland, oltre al divertimento sugli scivoli, previsto anche un dj set che farà ballare fino alle 20. Ma c'è scelta anche per quanto riguarda i comuni della provincia. Ad ad Albignasego l’appuntamento con il Festival Young, che si inserisce nella rassegna degli eventi estivi gratuiti promossi dal Comune: dall’11 al 20 agosto tutte le sere a partire dalle 21.30 Piazza del Donatore sarà animata da diverse proposte musicali. A Monte Ortone, Teolo, c'è la Sagra del Sorriso,

Inoltre ricordiamo che anche in questa giornata di Ferragosto è valida la promozione per chi risiede a Padova o in provincia, oltre agli studenti universitari, lingresso gratuito al Museo Eremitani, a Palazzo Zuckermann, al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea oltre che al Palazzo della Ragione.