PLaNCK! Ovvero la scienza per i bambini: il nuovo numero “Viaggi spaziali” è disponibile in libreria

PLaNCK! è un progetto innovativo unico nel nostro Paese nato nel 2013 da un’idea di studenti e dottorandi dell’Università di Padova che hanno fondato l’associazione di promozione sociale Accatagliato e hanno dato vita a un nuovo modo di comunicare la scienza a bambini, famiglie e scuole, attraverso una rivista ricca di fumetti, giochi, esperimenti, dossier e interviste.

Ogni quattro mesi una nuova rivista

PLaNCK! è una rivista quadrimestrale pubblicata da CLEUP e tratta un tema specifico ad ogni uscita. Fumetti, giochi, esperimenti, interviste, dossier, attualità, storia della scienza e molto altro ancora animano le 80 pagine della rivista.

Il nuovo numero

In questo modo PLaNCK! non si butta mai ma arricchisce la libreria di argomenti sempre nuovi.

Per essere sempre aggiornati su attività, eventi e contattare la redazione di PLaNCK!

www.planck-magazine.it

