Tutti gli spettacolo della rassegna teatrale PonTeatro 2024 a Ponte San Nicolò

Torna PONTEATRO, la rassegna teatrale organizzata del Comune di Ponte San Nicolò, sostenuta dall’Assessorato alla cultura con la direzione artistica del CAST di Simone Toffanin, va in scena alla Sala Civica Unione Europea (piazzale Altiero Spinelli) con cinque spettacoli, che dal 17 febbraio al 6 aprile 2024, hanno il compito di intrattenere il pubblico riportando sul palcoscenico storie contemporanee, senza dimenticare i classici come le commedie di Molière, seguendo il filone dell’intrattenimento adatto a tutta la famiglia. Nell’ottica di aprire il teatro ad un pubblico ampio è stato pensato un abbonamento, che permette di assistere a tutti gli spettacoli, di 25 euro, mentre il singolo ingresso è di 7 euro.

Il 17 febbraio

La stagione di prosa PONTEATRO apre sabato 17 febbraio 2024 (ore 21) con “L’imprevisto”, testo di Luigi Lunari, portata in scena dagli Amici del Teatro e la regia Marco Barbiero. Tutto inizia con un paio di mutandine che un elastico galeotto fa scivolare ai piedi della bella signora Martelli, durante l’inaugurazione della nuova sede della banca. Il goffo tentativo del marito di salvare le apparenze, con colpi di scena e situazioni paradossali, rivelerà la poca elasticità mentale della società di oggi.

Il 2 marzo

La programmazione continua il 2 marzo con lo spettacolo “Quel fremito d’amor”, l’ultima produzione di commedia dell’arte firmata da Giovanni Giusto, con tutti gli ingredienti che hanno reso celebre lo stile del Teatro dei Pazzi: ritmo incalzante, comicità genuina e un crescendo di scenografici colpi di scena. Gli attori si metteranno in gioco in un esilarante scambio di ruolo, dando vita a una commedia brillante e più che mai coinvolgente.

Il 16 marzo

Scelta sempre per un pubblico ampio, la proposta del 16 marzo, con la compagnia Tuttinscena che porta a Ponteatro “Una sberla della fortuna” da Funny Money di Ray Cooney. Il protagonista è Enrico Perhe, che come ogni giorno torna dal lavoro: scende dal treno, e cerca nella sua borsa i guanti e la sciarpa. Ma quando apre la cerniera, trova un milione e 735mila euro, tutti in banconote da 50 euro. Tra smarrimento e colpi di scena Enrico dovrà prendere una decisione.

Il 23 marzo

L’ultimo spettacolo previsto a marzo, il 23, sarà con il Teatro Tiraca in “Analisti per caso” con la regia Michela Ottolini. I due protagonisti si affidano a psicanalisti che sembrano essere ancora più isterici dei loro pazienti. La rassegna di Ponte san Nicolò chiude il 6 aprile con la scena lasciata a Proposta teatro collettivo e “Il malato immaginario” di Molière.

Info&Biglietti

Ponteatro (spettacoli ore 21) biglietto 7 euro (abbonamento 25 euro anziché 35 euro)

CAST - www.ilcast.it (pagina Facebook/CAST)

BIBLIOTECA di Ponte San Nicolò

Tel. 049- 8961532

Mail : biblioteca@comunepontesannicolo.pd.it

Foto articolo da post Facebook