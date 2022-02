PonTeatro 2022 e e Ragazzi a teatro!, tornano le rassegne teatrali a Ponte San Nicolò

Tornano PonTeatro e Ragazzi a teatro! Le due rassegne teatrali del Comune di Ponte San Nicolò, sostenute dall’assessorato alla cultura con la direzione artistica del CAST, che portano alla Sala Civica Unione Europea (piazzale Altiero Spinelli) nove spettacoli divisi tra il calendario pomeridiano pensato per le famiglie e la programmazione per un pubblico più eterogeneo, che si ritroverà a teatro di sera.

Tanti spettacoli che hanno il compito di intrattenere il pubblico riportando sul palcoscenico alcuni classici, da Goldoni a Shakespeare, con qualche storia nuova da conoscere, seguendo il filone dell’intrattenimento.

In scena

Ad aprire sarà la rassegna pensata per il pubblico per i bambini, Ragazzi a Teatro!, che potranno godersi alla domenica pomeriggio, qualche ora con nuovi personaggi tutti da scoprire. Il 13 febbraio (ore 16) la Cooperativa Teatrale Prometeo presenta “La Leggenda di Colapesce”, che racconta di Agatina e Mario, due pescatori genitori di Cola, bambino che ama intensamente il mare, tanto da potervi rimanere sempre più a lungo e farci viaggi fantastici, proprio come un pesce. Ormai per tutti il suo nome è Cola-pesce. Tre gli spettacoli in calendario a marzo: il 3 con “Nina delle Stelle” di Zelda Teatro, il 13 con “Mid Summer- il sogno del teatro” di Casa Shakespeare (spettacolo recitato in italiano ed in inglese facilitato) e 20 con “La Bella e la Bestia”, una delle favole più amate nell’allestimento e produzione di Teatro Blu.

La stagione di prosa Ponteatro

La stagione di prosa Ponteatro, che andrà in scena alle 21, sempre alla Sala Civica Unione Europea, apre il 19 febbraio con “Le Done de Casa soa”, testo di Carlo Goldoni, messo in scena dalla compagnia Teatro Insieme di Sarzano con la regia di Poletto Marna e Pinato Roberto. Il dialogo è il pregio di questa commedia briosa e musicale in cui l’autore ha saputo rappresentare la realtà della piccola borghesia veneziana con estrema verosimiglianza, dove il “trovare marito” diventa il motore di confronti, litigi e colpi di scena. La compagnia Lavanteatro sarà a Ponte San Nicolò con la commedia di Neil Simon “Cena a sorpresa” il 5 marzo. La compagnia L’Archibugio porterà la sua versione del “Romeo e Giulietta- una storia di banditi”, liberamente tratto dal capolavoro Shakespeare il 19 marzo. Ad aprile sarà la volta de “La Vedova” di Renato Simoni con regia di Stefano Baccini con gli attori di Teatro Veneto Citta di Este, in scena il 2, e “Il Libertino” di Aldo de Benedetti con Nautilus Cantiere Teatrale (il 9).

Info e biglietti

Ponteatro (spettacoli ore 21) biglietto 7 euro (abbonamento 25 euro);

