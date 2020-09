Pontevigodazere raccontata in un libro "cartonero"

Sabato 12 settembre, l'associazione LIES, la Libreria Pangea e la Rete Progetti presentano “Pontevigodazere. Viaggio tra le voci e le immagini degli abitanti sul quartiere che verrà”, la nuova inchiesta realizzata da Lies nell'ambito del progetto "Padova Città Policentrica", con il contributo del Assessorato al decentramento del Comune di Padova e della Fondazione Cariparo. Si tratta di un libro cartonero (allegato foto delle copertine) che contiene un reportage scritto dal giornalista Gianni Belloni, fotografie scattate dagli studenti della scuola media Copernico che hanno partecipato a un workshop fotografico curato da Mara Scampoli e disegni dei bambini della scuola Deledda frutto del lavoro laboratoriale svolto con gli insegnanti e gli esperti di Lies, Diego Di Masi e Alessio Surian. Il libro è frutto di mesi di interviste tra gli abitanti del quartiere e di laboratori svolti nelle scuole.

Pontevigodarzere è stato un insediamento industriale importantissimo all’inizio del ‘900 tanto da ospitare, nel 1910, la prima Fiera internazionale dell’industria e dell’agricoltura (quest'anno ricorre il 110° anniversario), l’antenata dell’attuale Fiera Campionaria: com’è cambiato il quartiere in questi decenni? Quali risorse e visioni del futuro? Queste le domande a cui il libro cerca di trovare risposte.

La presentazione pubblica del volume avverrà sabato 12 settembre 2020 alle ore 17.00 presso l'area verde della scuola Copernico in via Cortivo 25 a Pontevigodarzere. Interverranno, tra gli altri: Roberto Bettella, studioso di storia locale, l'Assessora al decentramento del Comune di Padova Francesca Bencioloni, l'Assessora all'istruzione del Comune di Padova, Cristina Piva, l'Assessore allo sport Diego Bonavina e Gianni Belloni, autore del reportage, Giandomenico Tono, editore cartonero. Coordina la giornalista Roberta Polese.

Nell’occasione verrà finalmente aperta ai giovani di Pontevigodarzere, e ad ogni persona che vorrà utilizzarla, l'area polisportiva collocata tra il giardino della scuola media Copernico e il parco Cortivo: un campo da pallavolo, una pista per gli 80 metri in tartan, un campo da pallacanestro e un campetto per il calcio. I libri cartoneri sono libri di cartone riciclato decorati a mano.