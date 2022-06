«Il Portello? Il ghetto degli studenti dove si incontrano solo ubriachi. Non il quartiere che vorremmo»

«Lo studente non potrà mai affezionarsi al quartiere e averne cura come dovrebbe essere visto che per loro rimane un luogo di passaggio. Questo è diventato un posto a metà a tra il dormitorio e il Luna Park. Se l’amministrazione ha scelto che sia così allora il Sindaco mi deve venire a dire che devo cambiare casa». Come ogni primavera estate ecco il caso Portello. Gli studenti si divertono, i residenti si lamentano. Marina Giacometti è una cittadina del quartiere da tantissimi anni. E non vorrebbe mai trasferirsi da qui. E' una dei residenti che abbiamo incontrato la notte di mercoledì.

Visione

Ha circa cinquant’anni, e lei come altri che vivono qui da molto da quando la cosiddetta “movida” è stata trasferita in quella zona, dobbiamo risalire all’era Zanonato, dice che ogni estate è più o meno la stessa storia. «Se si fa diventare un quartiere il ghetto degli studenti – dice proprio così – perché così facendo diventa un luogo esclusivo, a loro uso e consumo non è più un luogo condiviso da più realtà sociali, che vuol dire anziani, giovani, bambini e famiglie che convivono. Quello dovrebbe essere un quartiere. Si sta invece facendo diventare questo un dormitorio per studenti che pagano affitti molto salati. Qui ci sono due unici grandi business: quello degli affitti e vendere alcool agli studenti». Attorno a noi, siamo sul ponte che da sul molo, si vedono gli scalini con tantissimi ragazzi seduti, i Navigli e nella piazza i tanti bar che hanno aperto in questi anni. «Io non ce l’ho con i giovani, possono divertirsi come vogliono. Ce l’ho con l’amministrazione che ha fatto sì che il Portello si trasformasse in quello che abbiamo davanti».

Modello

Fabrizio Turetta ha poco più di cinquant’anni, anche lui vive qui da molto tempo. «Mi piacerebbe avere un quartiere variopinto e vario, non un luogo monocorde e monotono. Ci sono solo studenti ubriachi. Io vorrei qualcosa di più vario, di più vivo». Fabrizio fa una riflessione, mentre attorno a noi passano centinaia di ragazzi, a piccoli gruppi. Nulla di strano, ma è ovvio che anche il solo vociare continuo disturba chi vuol riposare. «Secondo me l’amministrazione ha delle responsabilità in questo senso – spiega Fabrizio – perché anche questa idea di vita legata al divertimento, secondo me non è corretta. La soluzione non può essere facciamo ubriacare gli studenti e guadagnare i commercianti». Quindi pensate che chi ha votato Giordani, abbia sbagliato? «Assolutamente no, se il modello alternativo deve essere quello della destra, noi non lo vogliamo assolutamente. Non vogliamo una città morta, paralizzata dal terrore della sicurezza e tutte quelle cose lì», dicono all'unisono. «Esistono delle regole di convivenza civile che vanno rispettate», fa notare Marina.

House

Mentre ci passano a fianco in tantissimi, ci raccontano una serie di aneddoti che danno l'idea della situazione. Nulla di eccessivo in fondo, ma se succede ogni sera e sotto casa propria alla lunga diventa un grande fastidio. Però tra tutte c'è una storia che è talmente paradossale che però è emblematica. La racconta con il sorriso sulla labbra, Fabrizio: «Devo dire che a me certe situazioni fanno anche tenerezza. Due settimane fe, all'una e mezzo di notte, un ragazzo ha spalancato le finestre, appoggiato le casse - sembra racconti una scena del film cult del 1995 «Le haine» - e ha cominciato a far suonare i suoi dischi house. Così ho aperto le finestre anche io e gli ho chiesto come gli fosse venuto in mente. Lui ha chiesto se fosse il caso di abbassare il volume. Non aveva neppure considerato che in un palazzo dove vivono un sacco di famiglie a fianco di altri edifici con le stesse caratteristiche, non era una buona idea proprio iniziare a fare quello che stava facendo. E questo perché? Perché passa il concetto che lo può fare. Non ci si riesce neppure ad arrabbiare con uno così, però non si può negare sia una rottura di scatole trovarselo come vicino». Lo dice sorridendo però poi torna serio: «E' vero che fa ridere, ma situazioni così possono portare a reazioni diverse dalla mia, e questo può sempre accadere mentre invece convivere vuol dire proprio il contrario». Si fa quasi l'una quando finiamo di parlare. Attorno a noi nessun eccesso, ma solo tanti giovani. Che hanno solo voglia di stare in giro, di vedersi, non c'è nulla di male in tutto questo. E non è neppure quello che viene contestato. Ma c'è solo questo, non si può negare. Non c'è un'offerta alternativa ai bar. «I giovani fanno i giovani, gli imprenditori fanno gli imprenditori», ci dice Marina. «Non ce la possiamo certo con loro ma a chi da l'indirizzo politico. La nostra critica va proprio a Giordani».

Mezzanotte

Fabrizio e Marina li incontriamo poco prima di mezzanotte, altrimenti non avrebbe avuto senso se si vuole comprendere meglio cosa ci vogliono raccontare. Altri cittadini che con loro condividono sia i principi che i disagi non erano presenti, tentavano di dormire, passateci la battuta. Così hanno chiesto a loro di farsi portavoce. Non sono un comitato, non sono associati in nulla se non nel desiderio di vedere il loro quartiere diventare un luogo davvero inclusivo piuttosto che esclusivo. Almeno è questo quello che ci fanno intendere. «Che diventi un luogo - sottolinea ancora Fabrizio - dove non ci si ubriaca e basta sarebbe già un ottimo punto di partenza, anche perché, non vorrei sembrare quello bacchettone e inquadrato, ma siamo sicuri che tutto questo bere generalizzato e senza freni faccia così bene? Non solo alla salute ma anche alla qualità stessa della socialità?!».