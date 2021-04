“Il Portello tra storia e scienza”, tornano gli appuntamenti dell’Associazione Fantalica

L’associazione di promozione sociale Fantalica, propone dal 2016 la rassegna di incontri culturali, eventi, visite guidate “Portello segreto” con l’obiettivo di valorizzare una delle aree del centro cittadino più suggestive della città di Padova. In occasione della sesta edizione del progetto, Patrocinata e sostenuta dal Comune di Padova, l’associazione intende collaborare con enti pubblici e privati del territorio, con scuole, associazioni, cooperative, al fine di creare un pacchetto di eventi focalizzati su un filo conduttore comune.

Per l’anno 2021 si propone il tema: “Il Portello tra storia e scienza “, attorno al quale si svilupperanno incontri, visite a monumenti, eventi dal mese di maggio al mese di luglio nel rione Portello. Il tema scelto offrirà l’occasione di una serie di riflessioni e approfondimenti che andranno ad intrecciarsi con la storia della città di Padova, ma saranno nel contempo spunto per capire come l’arte, la storia, la cultura siano stati e siano manifestazioni del potere politico, sociale in un territorio.

Programma

Portello segreto. Tra storia e scienza

Quattro incontri/conferenza in diretta facebook sulla pagina Portello segreto:

4 maggio ore 20.30 “Arte e scienza a Padova nel Rinascimento. La Scuola Medica Padovana attraverso le illustrazioni e stampe”, dott.ssa Loredana Pavanello, Fondazione Cini Venezia

11 maggio ore 20.30 “La città di Padova e i suoi fiumi: 3000 anni di storia”, prof. Paolo Mozzi Università degli Studi di Padova

18 maggio ore 20.30 “Il sistema museale dell’Università di Padova: prospettive di sviluppo e valorizzazione”, prof.ssa Giuliana Tomasella Università degli Studi di Padova

25 maggio ore 20.30 “Il potere delle scoperte scientifiche nella storia” prof. Giulio Peruzzi Università degli Studi di Padova

Incontri culturali gratuiti su pagina Facebook Portello segreto

6 visite guidate (max 15 pax per due gruppi in contemporanea):

Sabato 22 maggio ore 16 “L’antica chiesa di Santa Sofia a Padova e la sua cripta” con lo storico dell’arte Giuseppe Cilione

Venerdì 28 maggio ore 17 visita per famiglie presso il Planetario di Padova “Con la testa tra le...stelle. Come l’astronomia ha cambiato la storia” a cura degli esperti del Planetario.

Venerdì 11 giugno ore 20 “La Chiesa di San Massimo e il vicino porto del Sale” con lo storico dell’arte Loredana Pavanello

Venerdì 18 giugno ore 18.30 visita guidata presso il Museo delle Macchine “Grandi invenzioni. Le macchine di Enrico Bernardi” a cura del dipartimento di Ingegneria meccanica dell’Università di Padova.

Sabato 26 giugno ore 17.30 passeggiata per famiglie “Storie d’acqua a Padova” a cura dell’associazione Villeggiare. Dalla cappella delle Porte Contarine e Porta Ognissanti.

Venerdì 2 luglio ore 18.30 (recupero 9 luglio) uscita in battello “Dalla Porta Ognissanti al bastione dell’Arena. La scienza delle costruzioni fortificate” con il dott. Fabio Bordignon del Comitato Mura di Padova

Visite su prenotazione a pagamento

Eventi culturali:

venerdì 7 maggio ore 20.30 “One-man Math’n’Pop show” lezione concerto con il mate-musicista Moreno Andreatta. In collaborazione con Ass. Corollario nell’ambito del Festival Musica e/è Scienza, patrocinato dai Dipartimenti di Matematica e di S. Statistiche dell’Università di Padova, in diretta streaming su fb Portello segreto dal teatro Ruzante

Venerdì 11 giugno ore 18.30 inaugurazione esposizione: “Il potere delle immagini. Siria 2010, stato di pace apparente” fotografie di Francesco Munaro, mostra fotografica. Sede associazione Fantalica, 12 giugno-18 settembre 2021

Sabato 5 giugno ore 21 “Voci dall’Inferno: dalla selva alle stelle. Lectura Dantis”. Reading letterario a cura del prof. Ignazio Lazzizzera Liceo artistico Pietro Selvatico, Parco Fistomba.

Sabato 26 giugno Domenica 27 giugno ore 17-19 “La processione acquea di San Giovanni delle Navi” a cura di Associazione Amissi del Piovego

Eventi gratuiti

Workshop

Sabato-domenica 10-11 luglio workshop di recitazione e montaggio video “Ciak...Storie dal Portello”, con il videomaker Tommaso Giacomin.

Workshop a pagamento su prenotazione

Enti partner

Comune di Padova

Liceo Artistico Pietro Selvatico

Centro Servizi Volontariato di Padova e Rovigo

Confservizi

COOP Alleanza 3.0

Associazione Progetto Portello di Padova

Associazione Comitato Mura di Padova

Associazione Amissi del Piovego

Associazione Corollario

Delta Tour srl

Planetario di Padova

Associazione Villeggiare

Cral Università di Padova

Cral Ospedale di Padova

CAM Centro Musei di Ateneo

Per info e prenotazioni:

Associazione culturale di promozione sociale Fantalica

Via Giovanni Gradenigo 10, 35131 Padova

Segreteria: dal lunedì al venerdì 10-14/16-20

Tel. 0492104096, cell. 3483503369

Mail fantalica@fantalica.com

www.portellosegreto.fantalica.com

https://www.facebook.com/portellosegreto/