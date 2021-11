"Prelude in C major, op. 3" del compositore padovano Mattia Cortivo Leonardi

Prelude in C major Op. 3 è la nuova composizione di Mattia Cortivo Leonardi con Digital Distribution Bundle; un'opera che rappresenta la chiave di volta tra le sue precedenti composizioni, in stile neoclassico, ed i suoi nuovi brani inediti, più innovativi ed integrati nel panorama musicale contemporaneo. Il videoclip ufficiale di "Prelude in C Major, Op.3", disponibile ora su YouTube, trae ispirazione dal celebre quadro di Gustav Klimt “Le Tre Età della Donna”.

Si tratta di un pensiero dedicato alle donne di ogni età, etnia, religione, orientamento politico, sessuale e posizione sociale. Ciascuna personificazione delle tre età, oltre ad essere dipinta dalla musica, è anche associata a diversi colori scenografici: la nascita è associata al colore azzurro ed oro; l’infanzia al colore verde e ad una pioggia di petali; il passaggio all’età adulta al viola e ai colori di un pappagallo, simbolo della creatività e dell’immaginazione; la vecchiaia e la morte, infine, sono associate ai colori arancio, grigio e nero.

Mattia Cortivo Leonardi è un giovane compositore ed artista padovano. Diplomato in pianoforte nel 2019, già dal 2014 è il pianista ufficiale dello storico Caffè Pedrocchi di Padova. Nel 2020 firma un contratto con Digital Distribution Bundle, sub label dedicata esclusivamente al panorama emergente italiano della storica etichetta discografica italiana TRB rec di Andrea Tognassi, con cui pubblica la sua prima opera Waltz in D minor, Op.1 a cui segue nello stesso anno Trithematic Rhapsody (A homage to Edvard Grieg), Op. 2 e la sua nuova opera Prelude in C major Op. 3.