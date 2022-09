Premio "Memo Geremia", scelti i 12 semifinalisti: ci sono anche Ibrahimovic e Jacobs

La serata di gala per la consegna del Premio Letterario Sportivo “Memo Geremia”, organizzato dall’Ascom Confcommercio di Padova e giunto alla sua ottava edizione, è in programma il prossimo 20 ottobre nell’Aula Magna dell’Università di Padova.

Semifinalisti

In attesa che dalla giuria, presieduta dal vicepresidente regionale del Coni, Rossano Galtarossa, vengano decisi il premio “Memo Geremia”, i tre premi al latere (”dei Librai Ali Confcommercio”, “del Coni” e “dei Ragazzi”) e vengano definiti gli altri riconoscimenti che tradizionalmente compongono il corollario del premio, ecco che tra gli oltre 40 titoli in gara, la stessa giuria ha selezionato i 12 semifinalisti candidati al premio. Per quanto riguarda il concorso principale, questi sono i semifinalisti:

Stefano Ardito – Montebianco – Laterza;

Franco Baresi – “Libero di sognare” – Feltrinelli;

Enzo Beretta – Il re degli ultimi – Ultra Sport;

Marco Bucciantini e Federico Ferrero – L’ultima scimmia – Hoepli;

Zlatan Ibrahimovic – Adrenalina – Cairo;

Marcell Jacobs – Flash – Piemme;

Giuseppe Pastore – Il Milan con il sole in tasca – 66THAND2ND;

Riccardo Piatti – Il mio tennis – Rizzoli;

Francesca Porcellato e Matteo Bursi – “La rossa volante” – Baldini&Castoldi;

Per quanto attiene invece alla letteratura sportiva per ragazzi, i tre semifinalisti sono:

Pierdomenico Baccalario – La rivincita dei matti – Mondadori;

Maxime Mbandà – Fuori dalla mischia – Piemme

Silvia Salis – La bambina più forte del mondo – Salani;

L'ottava edizione del premio ha avuto un momento solenne di presentazione quest’anno presso il Senato della Repubblica, cui ha partecipato anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. «Anche per questa edizione - spiegano all’Ascom Confcommercio - il lavoro della giuria non è stato facile. Per definire la “griglia” dei partecipanti alla fase finale in non pochi casi è stato chiesto ai giudici di aumentare i numeri delle letture toccando, in alcuni casi, anche 10 valutazioni». Notorio, in questo senso, come il premio chieda ai giudici (sportivi, giornalisti, imprenditori, ecc.) letture attente e puntigliose accompagnate da schede di valutazione. Nei prossimi giorni i giudici si riuniranno un’ultima volta per definire i vincitori che saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Moroni.