Van Gogh, nuove visite prenotabili dopo i primi nove giorni di "sold out"

Da mercoledì 10 febbraio Linea d'Ombra mette in vendita i biglietti per le giornate che vanno da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio

I primi nove giorni di riapertura della grande mostra dedicata a Van Gogh a Padova sono andati immediatamente sold out, come annunciato da Linea d’'ombra. Per cui da mercoledì 10 febbraio Linea d’'ombra mette in vendita i biglietti per le giornate che vanno da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio.

Van Gogh

Ed è prevedibile che anche i biglietti per questa ulteriore, parziale settimana, si esauriranno molto rapidamente (prenotazioni direttamente su biglietto.lineadombra.it o al call center di Linea d’'ombra, 0422 429999). Per quelle giornate l’'orario sarà il seguente: dal lunedì al mercoledì 10-13 e 14-20, giovedì e venerdì 10-13 e 14-21. È stato perciò aumentato, per quanto sia possibile dato il coprifuoco dalle 22, l’'orario serale di apertura. Si può usufruire delle richiestissime visite guidate, per piccoli gruppi da 15 persone e ascolto con auricolari monouso che saranno disponibili anche per coloro che sceglieranno l’'altro strumento di visita gettonatissimo, lovvero l'audioguida, che è stata realizzata direttamente da Marco Goldin prestando anche la sua voce. Commenta lo stesso Goldin: «“Si procede in base alle norme passo dopo passo, anzi passetto dopo passetto, con la speranza che entro un tempo congruo ci lascino spiccare il volo con una mostra che era attesa da centinaia di migliaia di visitatori”».