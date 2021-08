Silvia Moranduzzo, scrittrice e giornalista padovana, presenta il suo libro “Donne in conflitto”

La giornalista e scrittrice padovana Silvia Moranduzzo vi aspetta sabato 7 agosto a Ficarolo (Rovigo) in piazzetta Garibaldi, ore 18, per discutere di “Donne in conflitto”, suo ultimo libro.

Appuntamento alle ore 18 a Ficarolo (Rovigo) in piazzetta Garibaldi.

A dialogare con l'autrice Sandro Partesani di Ficarolo Protagonista, associazione attiva in paese.

Silvia Moranduzzo

Classe '91, giornalista pubblicista, lavora per le testate locali: Il Gazzettino di Padova e PadovaOggi. Originaria di Rovigo, si è laureata in scienze politiche a Padova, approfondendo i movimenti di estrema sinistra negli anni di piombo. Per la seconda laurea in giornalismo conseguita all’Università degli studi di Parma, invece, si è concentrata sulla questione israelo-palestinese e le sue ricadute in merito alla condizione femminile delle donne palestinesi.