Al via la prevendita dei biglietti del "Piccolo Teatro" per l'autunno

Il Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) riprenderà ufficialmente le proiezioni di cinema mercoledì 4 ottobre, iniziando così i gloriosi "Mercoledì d'essai", ma già mercoledì 20 settembre darà inizio alla propria "Stagione di Opera al Cinema", che da quindici anni ormai, con il patrocinio del comune di Padova, arricchisce la programmazione della sala. Sullo schermo sarà proiettata l'opera lirica "L'oro del Reno" di R.Wagner in diretta da Londra, poi ci saranno Aida il 17 ottobre, Carmen il 14 novembre e, infine, Don Carlo di Verdi, in diretta, per la "Prima" della Scala, il 7 dicembre.

Altresì torneranno gli "Appuntamenti con il Teatro Veneto”, che il 6 ottobre vedranno in scena con "La Locandiera" la Compagnia Giorgio Totola di Verona, il 20 ottobre con "Nissun va al monte" di G.Gallina la Compagnia Teatro Veneto Città di Este, il 3 novembre con "Sartor per femene" la Compagnia Stabile del Leonardo di Treviso, il 17 novembre con "Il Bugiardo" di Goldoni il Gruppo Teatro d'Arte "Rinascita" di Paese e, dulcis in fundo, la grande prima di "Betoneghe d.o.c." con il Teatro delle Arance, guidato da Giovanna Digito, grandemente attesa per l'1 dicembre.

Alcuni grandi appuntamenti sono in programma per i primi mesi del 2024 e saranno resi noti a breve.

Sono già operative le prevendite dei biglietti, sia per le opere che per il teatro,

sul sito https://www.liveticket.it/ e presso le cartolerie collegate al Piccolo Teatro (C'era una volta, via Asolo 9 - Prosdocimi, p.tta Pedrocchi 10 - Copertina, via Armistizio 289 Mandria).

E' inoltre ancora possibile abbonarsi alla stagione lirica (€ 40) contattando il teatro per appuntamento (049.8827288 - info@piccolo-padova.it)

Maggiori info su https://www.piccolo-padova.it/