La Fiera pronta ad ospitare la 15esima edizione del Pride Village, madrine Anna dello Russo e Arisa

Venerdì 10 giugno alle 19.30 i cancelli della Fiera di Padova si apriranno ufficialmente per dare il via alla XV edizione del Pride Village, il grande Festival LGBTQ+ italiano, che giunge quest’anno all’importante traguardo della XV edizione e che fino al 10 settembre richiamerà nella città di Padova un pubblico proveniente da tutto la penisola per tre mesi all’insegna del divertimento, della cultura e dei diritti civili.

Scarica il libretto con tutto il programma

Le parole di Zan

«Con questa sono 15. Quindici edizioni di Padova Pride Village, che dal 2008 accompagna l’estate di Padova. – dichiara soddisfatto Alessandro Zan, Fondatore del Festival - Dopo due anni, scanditi dalla pandemia Covid, che hanno scosso e segnato le nostre vite, torniamo a vivere gli spazi della nostra socialità. Il ritorno alla Fiera di Padova simboleggia anche il ritorno di quello che, nel corso di queste quindici edizioni, è diventato il più grande festival LGBT+ d’Italia, aperto a tutt?, così come noi lo abbiamo sempre conosciuto: certamente un luogo di gioia, spensieratezza e divertimento, ma anche uno spazio di cultura e di approfondimento politico, dedicato in particolare alla battaglia per una legge contro i crimini d’odio, con un programma ricco di concerti, dibattiti e presentazioni di libri».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La location

Il Pride Village coprirà quest’anno un’area esterna di 10mila metri quadrati che ospiteranno i nuovi allestimenti della kermesse, studiati per garantire al pubblico il massimo del comfort e del divertimento. Due i palchi, uno esterno di oltre 500 metri quadrati e dotato di copertura per scongiurare l’eventuale maltempo, e uno all’interno, climatizzato, che sovrasterà un’area interna di quattromila metri quadrati. Per tutta l’estate, inoltre, saranno disponibili due “Village privè” (Info e prenotazioni al 388.88.98.209), aree esclusive e privilegiate a lato dei palchi con possibilità di riservare un tavolo per godere appieno della musica e dell’animazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quando

Dal mercoledì al sabato, il pubblico avrà a disposizione sette punti bar, per un aperitivo o un after dinner, un’enoteca e una caffetteria. Per cenare potrà scegliere tra cucina fusion, primi e grigliate, tartare di pesce, pizzeria e paninoteca, grazie ai diversi i ristoranti e i pub del centro cittadino che hanno spostato al Festival il loro giardino estivo.

Ogni sera un programma diverso, con protagonisti del mondo dello spettacolo, della letteratura, dell’intrattenimento e della Televisione che quest’anno hanno scelto il Pride Village come palcoscenico per esibirsi, raccontarsi e far conoscere al pubblico le loro nuove produzioni.

«“Si torna a casa” non è solo il claim della manifestazione ma il sentimento che ci ha spinti a realizzare questo ritorno in Fiera. – racconta Lorenzo Bosio, Direttore Artistico del Village – Quello di quest’anno sarà un programma poliedrico dedicato a tutte le fasce di età: il pubblico adulto avrà la possibilità di godersi tutti i mercoledì delle pièce teatrali importanti, con delle prime donne del teatro italiano. Per gli amanti della musica live non mancheranno gli appuntamenti distribuiti in tutta la settimana. Il giovedì abbiamo dedicato la serata ad una platea completamente Young, dove regnerà la spensieratezza e la voglia di divertimento nel rispetto delle regole. Il venerdì, grazie alla collaborazione tutte le realtà LGBTQ+ più importanti d’Italia, il Village diventerà la casa estiva di tutto il mondo Queer italiano e internazionale. Il sabato, grande spazio dato alla discoteca con una rotazione di più di 50 dj e tantissimi ospiti internazionali, e, nello spazio serale, ci sarà l’incontro con moltissime personalità della musica, dello spettacolo, del costume dell’attualità. Volutamente il programma avrà delle sorprese, che sveleremo settimana dopo settimana, con ospiti molto importanti che ci verranno a trovare. Attraverso il grande intrattenimento cercheremo come sempre di portare avanti un messaggio di inclusione e di rilancio del DDL ZAN»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarà un’apertura tutta al femminile quella che venerdì 10 giugno taglierà il nastro di inaugurazione della XV edizione del Festival. Sul palco principale del Festival a dare ufficialmente il via alla kermesse patavina saliranno Anna Dello Russo, giornalista di moda e influencer, già direttrice creativa di Vogue Japan, e Arisa, cantante pluripremiata e icona di una musica leggera, anticonvenzionale e provocatoria, alfiera del body positive, amata e stimata negli ambienti queer e LGBT+. Camaleontica, eclettica e imprevedibile, l’artista eseguirà dal vivo i suoi più grandi successi e brani tratti dal suo nuovo lavoro “Ero Romantica”, album sapientemente in bilico fra romanticismo e urgente bisogno di libertà, carnalità e spiritualità. Tra questi non potrà mancare la canzone che farà ballare i “villeggianti” per tutta la stagione: “Agua de Coco”, sigla ufficiale del Pride Village 2022, un inno alla bellezza che evoca infuocate notti estive.

Teatro

Il mercoledì firmato Pride Village ha un particolare occhio di riguardo al Teatro, l’Arte che maggiormente ha sofferto in questi due anni di pandemia. Ad inaugurare l’Estate, mercoledì 15 giugno, sarà Anna Mazzamauro con “Com’è ancora umano lei caro Fantozzi”, un toccante viaggio tra i ricordi di Paolo Villaggio attraverso il suo personaggio più iconico: il ragioniere Ugo Fantozzi. Mercoledì 29 giugno vedrà protagonista un’altra icona della comicità italiana, Francesca Reggiani in “Gatta Morta”, One-Woman-Show che alza il sipario su un diario delle quotidiane follie dell’attualità, del costume e della politica. Si ride, rigorosamente in dialetto chioggiotto, mercoledì 6 luglio, con il nuovo show de Le Bambole, che tra gag e sketch ci racconteranno qualcosa di più sul post Covid. Sabato 9 luglio è di scena la stand-up comedy di Lorenzo Balducci che in “Allegro ma non troppo” mette alla berlina i vizi e le virtù della comunità LGBT+. Mercoledì 13 luglio, il Village avrà il piacere di ospitare Michela Murgia, autrice tra le più impegnate nelle battaglie civili, come dimostra anche il suo “Dove sono le donne?”, un lucido monologo che supera gli angusti confini delle quote rosa. Le donne sono protagoniste anche dello spettacolo di Lella Costa “Se non posso ballare…non è la mia rivoluzione” (mercoledì 20 luglio), un “catalogo” di figure femminili intraprendenti, maestre e pioniere, che hanno lottato per raggiungere traguardi inarrivabili ma che non appaiono nei libri di Storia. La mamma e la “mammità” sono al centro di “Mamma sei sempre nei miei pensieri. Spostati” di Cinzia Leone (mercoledì 27 luglio), che cercherà di portare a termine lo spettacolo, nonostante le continue telefonate della madre, piena di domande da sottoporle. Mercoledì 10 agosto il comico e female impersonator Vincenzo de Lucia ci suggerirà di stare “Attenti alle donne!”, attraverso una carrellata delle sue più divertenti imitazioni: da Mara Venier e Ornella Vanoni a Maria De Filippi, con cui ha debuttato a Made in Sud. Attrice, cantante e artista poliedrica, Violante Placido porterà sul palco del Village mercoledì 17 agosto le sue “Femmes fatales”: artiste, icone, ma soprattutto donne scelte come emozionante ispirazione per condividere con il pubblico la straordinarietà delle loro vite e del loro talento. L’ appuntamento del mese di agosto, mercoledì 31, sarà dedicata a Paolo Poli. Il regista teatrale, attore e conduttore televisivo Pino Strabioli, porterà al Village “Sempre fiori, mai un fioraio”, in una serata dedicata al pensiero libero, all’irriverenza, alla profonda leggerezza di un genio che ha attraversato il Novecento con la naturalezza, il coraggio e la sfrontatezza che lo hanno reso unico ed irripetibile.

Musica live

Dopo lo straordinario concerto di Arisa, che ha inaugurato la XV Edizione del Padova Pride Village, la musica live riprende sul palco del Boulevard mercoledì 22 giugno con una serata che ci farà tornare tutti bambini. Tutto questo grazie a Cristina D’Avena, grande amica del Festival autrice di una delle sue sigle, che canterà insieme al pubblico le indimenticabili sigle dei cartoni animanti, insieme alla sua più recente produzione discografica. Mercoledì 3 agosto non dimenticate di portare da casa mantello e corona per lo straordinario concerto della Queen Vision Tribute Band, la più importante tribute band italiana dedicata a Freddie Mercury e compagni, in uno show ricco di suggestioni e cambi d’abito per rendere omaggio alla leggendaria band inglese. Sabato 13 agosto la voce poderosa di Valentina Bergo, artista eclettica e insegnante di canto della storica "Ricordi" di Milano, ripercorrerà i successi delle più grandi cantanti femminili della musica mondiale, spaziando da romantiche ballads alla più sfrenata disco music. Sabato 20 agosto è il turno dei Double Soul, duo composto da Sam Lorenzini e Filippo Perbellini, che vantano collaborazioni internazionali con l’etichetta Motown e partecipazioni e The Voice e al Festival di Sanremo. Mercoledì 24 agosto torna gradita ospite del Pride Village la trasgressiva e ironica cantautrice romana Romina Falconi impegnata ne “La Suora live tour”. Insieme alla sua band presenterà dal vivo il brano omonimo e il concept album “Rottincuore” oltre ai brani tratti da “Biondologia” e le hit realizzate in collaborazione con Taffo “Magari muori” e “Magari vivi”. Sabato 27 agosto il sex appeal del rocker e l’estro dell’intrattenitore si riuniranno nell’esibizione live di Timothy Cavicchini e Filippo Cabianca.

Tutti venerdì, inoltre, la musica dal vivo sarà al centro di “Viernes Loco”, nuovo format del Village, nato per dare spazio alla musica live con un focus dedicato ai giovani artisti del territorio.

Book&Talk

Gli appuntamenti cominciano sabato 11 giugno con il festeggiamento del Word Gin Day, in una una serata speciale dedicata al mondo dei cocktail: Federico Illesi racconterà “Crazy Gin. Storie e curiosità sul distillato e sui suoi cocktail più famosi” (Trenta Editore). Nella stessa sera sarà ospite del Festival la giornalista Francesca Fagnani, autrice e conduttrice della trasmissione di Rai2 “Belve”. Giovedì 16 giugno, Anil Celio, Presidente dell’Associazione Padovani nel Mondo, parlerà con il pubblico di “Anil - Giò e ...", romanzo che segue le esperienze di un ragazzo che si scopre gay. Venerdì 17 giugno il fondatore del Festival Alessandro Zan e il giornalista Simone Alliva ripercorreranno la storia del movimento LGBT+ partendo dal volume “Fuori i nomi” (Fandango Libri), Una raccolta unica di parole e storie di chi ha resistito alla violenza della destra religiosa, alla piaga mortale dell’Aids che ha spazzato via un’intera generazione, all’omotransfobia, politica e sociale, che ancora oggi frena la piena uguaglianza di diritti e la piena accettazione. Si prosegue sabato 18 giugno con “Fine dei giochi, luci e ombre sulla mia famiglia” (Piemme Edizioni) di Allegra Gucci, racconto intimo, ma pieno di ricostruzioni, di una donna che vuole mettere insieme i pezzi della sua vita, che vuole dire la verità. La stessa sera sarà ospite del festival Chloe Facchini, prima chef transgender della TV Italiana e attivista per i diritti LGBTQIA*. Il 25 giugno verrà a trovare il pubblico padovano Michela Giraud, una delle più popolari stand up comedian italiane, per un talkshow che si preannuncia esplosivo. Giovedì 30 giugno la scienziata Antonella Viola sarà ospite del Festival con “Il sesso è (quasi) tutto” (Feltrinelli), in cui la scienziata ci guida alla scoperta di una medicina di genere, finalmente attenta alle differenze fisiologiche legate al sesso ma anche alle conseguenze che le disparità di genere esercitano sulla salute. Sabato 2 luglio il giornalista Paolo Armelli, con “L’Arte di essere Raffaella Carrà” (Blakie) ci insegnerà ad essere liberi, felici e rumorosi grazie alle dieci piccole “regole” che hanno reso questa artista un’icona inarrivabile. La voce radiofonica inconfondibile di Diego Passoni risuonerà sabato 9 luglio sul Boulevard del Village in occasione della presentazione di “Isola” (Mondadori), suo nuovo sorprendente e caleidoscopico, che, con Milano sullo sfondo, ci racconta frammenti di vite all’apparenza ordinarie ma ricche di umanissima straordinarietà. Venerdì 15 luglio, Manuella Macelloni presenterà “Abbecedario del postumanismo” (Mimesis) dedicato a questa particolare corrente filosofica. Da non mancare sabato 16 luglio che vedrà ospite la cantante Francesca Michielin in veste di autrice di “Il cuore è un organo” (Mondadori), una storia tutta al femminile che apre una nuova finestra sul suo mondo, che in parte conosciamo già grazie alle sue canzoni ma che qui, di pagina in pagina, raggiunge un'intensità e una profondità inedite e toccanti. La stessa sera sarà presente inoltre Nick Cerioni, rockstar stylist di celebrities quali i Måneskin, e Achille Lauro. Sabato 6 agosto sarà il turno di Veronica Pivetti cambiare veste da attrice a scrittrice di “Tequila bang bang” (Mondadori), un “giallo messicano” che, pur grondando di sangue, massacri, cervelli spappolati, occhi infilzati col tacco 13 in un crescendo splatter da far invidia a Tarantino, ha un effetto inaspettato: mette di buon umore. Sabato 3 settembre sarà il fine il turno di Luca Bianchini con il suo “Le mogli hanno sempre ragione” (Mondadori) una commedia esilarante, ambientata nella sua amata Polignano, ricca di colpi di scena, in cui tutte le tessere del mosaico si mettono lentamente a posto per rivelare una sorprendente verità.

Entertaiment

Appuntamenti consolidati e nuovi format si alterneranno per far passare al pubblico serate da ricordare. Ogni sera, i “villeggianti” verranno accolti dall’Aperiradio, momento di infotaiment condotto da Giusva, speaker di Radio Wow, e Lorenzo Bosio, che alternerà successi musicali con notizie dal mondo dell’attualità e del gossip, che verrà trasmessa anche sulle frequenze FM dell’emittente del gruppo Sphera Holding diretta da Stefano Mattara. Il giovedì sera nasce “Piazza Village”, talent giocoso alla ricerca di nuovi cantanti, entertainer o, semplicemente, abili giocatori. Drag show, live, games & fun sono gli ingredienti del “Viernes Loco”, prime time del venerdì tutto da ridere e da vivere condotto da Giusva.

Tra gli eventi che ogni anno si danno appuntamento al Pride Village non poteva mancare l’elezione di “Miss Drag Queen Triveneto” (sabato 2 luglio), la selezione per il Triveneto del concorso “il Gay più bello d’Italia” (venerdì 15 luglio), il party ufficiale di Radio Wow (sabato 23 luglio) e gli appuntamenti di Ca’Demia, scuola professionale per Drag in tutte le loro declinazioni (venerdì 26 agosto e venerdì 2 settembre). Ma soprattutto l’attesa schiuma party di Ferragosto, che vedrà il Pride Village eccezionalmente aperto domenica 14 con lo show delle Karma B “le dive con qualcosa in più” e lunedì 15 agosto per festeggiare la festa più calda dell’estate.

Clubbing

«Il fine settimana del Pride Village, soprattutto nella giornata di venerdì, si arricchirà di collaborazioni con tutte le realtà LGBTQI+ più importanti d’Italia. – racconta Giusva Iannitelli, Responsabile Comunicazione Padova Pride Village - Se il nostro festival include la filosofia del divertimento estivo, ci sono diverse realtà da tutta Italia che nelle stagioni invernali porta avanti lo stesso messaggio. Nel corso delle settimane ospiteremo staff provenienti da Rimini, Roma, Torre del Lago, Milano, Napoli, Torino, Ancona, Riccione, Bologna, Trieste, Padova, Venezia e Verona».

Sono: Classic Club, GIAM, Mamamia, Club Domani - Plastic, LAeX, Anatema, LesWeek, Teekanne, Tunga, Cassero, Jotassassina, Qimanji, Muccassassina, Red, Jack, Chica, Lato B, FunkyTown, BearDoc, Hashtag Music Festival.

Animazione

A rendere il Village uno dei Festival più amati contribuisce anche il suo inimitabile cast di animazione, composto quest’anno da oltre venti performer e artisti. Si confermano le presenze storiche dell’animazione: Giusva, L.E.O., Miss Linda, nel cast del Village fin dalla prima edizione, Ruby, Mizzy Collant, Yvonne O’Neill, Luquisha Lubamba, Krystian, Nicola Simionato, Lorenzo Pezzotti, Donna Sofia, Stella Miss Bianchi, Crystal Versace, e Krystian. Inoltre, il Pride Village avrà un corpo di ballo fisso, oltre che artisti e acrobati dal mondo circense che renderanno i dj-set d’impatto e con uno stile più internazionale.

Informazioni

La XV edizione del Padova Pride Village è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova. Partner sono Anima, bitHOUSEweb, Flexo, Trash&Chic. Allestimenti: Cobra, Ferraro. Sponsor: Coca Cola, Comunian, Carrera, Stabilo Boss, Virgo. Media partner: Radio Wow.

Il Pride Village si trova all’interno del Polo Fieristico di Padova con accesso da via Rismondo, Ingresso M – Padiglione 8.

Le aree parcheggio sono accessibili da via Rismondo (Porta L- Ingresso M). Inoltre, sono presenti diverse aree in via Goldoni, via Berlinguer e via Piccinato (strisce blu gratuite dalle 20.00 alle 8).

Grazie all'accordo con Aps Holding, è disponibile per il pubblico del Village il parcheggio di via Goldoni a costo agevolato: Biglietto a serata (dalle 18 alle 6): 2,50 euro; Abbonamento per tutta la durata del Festival, dalle 18 alle 6, 25 euro

Orari e costi

Mercoledì 19.30 – 2

Ingresso 7/10 euro dalle 19.30 alle 23.30, gratuito dalle 23.30 alle 02)

Giovedì 19.30 – 2

Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 3 euro dalle 21 alle 2

Venerdì 19.30 – 4

Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 8 euro dalle 21 alle 4.

Sabato 19.30 – 4

Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 8 euro dalle 21 alle 23.30; 18 euro dalle 23.30 alle 4 con prima consumazione inclusa.



Eccezioni: venerdì 10 giugno ingresso 15 euro dalle 19.30 alle 4; domenica 14 agosto (Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 5 euro dalle 21 alle 2); lunedì 15 agosto (Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 8 euro dalle 21 alle 2)

Saltafila e prevendite

Grazie al supporto di Ticketmaster in occasione degli eventi sarà possibile acquistare il biglietto in prevendita, accedendo all’evento saltando la coda alle casse.