Ai nastri di partenza la XV edizione del Padova Pride Village: gli eventi del primo weekend

Mancano ormai poche ore all’apertura, venerdì 10 giugno alle 19.30, dei cancelli della Fiera di Padova che quest’anno torna ad ospitare il Pride Village, il più grande Festival LGBTQI+ italiano giunto quest’anno all’importante traguardo della XV edizione.

I 10mila metri quadrati dell’area esterna, i 4000 metri quadrati dell’area interna, i tre palchi, i sette punti bar, l’enoteca, la caffetteria, i ristoranti (fusion e italiano), la pizzeria e la paninoteca sono pronti ad accogliere gli ospiti che, fino al 10 settembre, si ritroveranno in quello che è diventato il più frequentato giardino estivo di Padova.

Il weekend di inaugurazione prelude già a quello che saranno i tre mesi della kermesse che vedranno protagonisti del mondo dello spettacolo, della letteratura, dell’intrattenimento e della televisione calcare il palcoscenico del Village per esibirsi, raccontarsi e far conoscere al pubblico le loro nuove produzioni.

Protagoniste della grande cerimonia di apertura di venerdì 10 giugno saranno Anna Dello Russo, giornalista di moda e influencer, già direttrice creativa di Vogue Japan, e Arisa, cantante pluripremiata e icona di una musica leggera, anticonvenzionale e provocatoria, alfiera del body positive, amata e stimata negli ambienti queer e LGBT+.

Camaleontica, eclettica e imprevedibile, l’artista eseguirà dal vivo i suoi più grandi successi e brani tratti dal suo nuovo lavoro ”Ero Romantica”, album sapientemente in bilico fra romanticismo e urgente bisogno di libertà, carnalità e spiritualità. Tra questi non potrà mancare la canzone che farà ballare i “villeggianti” per tutta la stagione: ”Agua de Coco”, sigla ufficiale del Pride Village 2022, un inno alla bellezza che evoca infuocate notti estive.

L’inaugurazione sarà l’occasione anche per conoscere il cast di animazione, composto quest’anno da oltre venti performer e artisti. Insieme alle amate presenze storiche dell’animazione, Giusva, L.E.O., Miss Linda, Mizzy Collant nel cast del Village fin dalla prima edizione, arrivano quest’anno Ruby, Yvonne O’Neill, Luquisha Lubamba, Krystian, Nicola Simionato, Lorenzo Pezzotti, Donna Sofia, Stella Miss Bianchi e Crystal Versace.

La serata inizierà già a partire dalle 19.30 con l’accompagnamento musicale dell’Aperiradio, momento di infotainment condotto da Giusva, speaker di Radio Wow, e Lorenzo Bosio, direttore artistico del Festival, che alternerà successi musicali con notizie dal mondo dell’attualità e del gossip.

La festa continuerà, dopo il live di Arisa, sulle due piste del Village: sul palco esterno sarà protagonista il dj veneto d'adozione milanese Mattia Matthew, mentre nell’area interna a far ballare il pubblico ci penserà Luca Dorigo, uno dei più quotati celebrity dj italiani, i cui set sono caratterizzati da un'energia coinvolgente e da esaltanti sonorità house.

[ingresso 15 euro dalle 19.30 alle 4 ]

Sabato 11 giugno

La festa continua sabato 11 giugno, data che coincide con World Gin Day, appuntamento che si tiene ogni anno il secondo sabato di giugno e nasce per celebrare il gin a livello globale. Per onorare l’iconico distillato e i suoi molti utilizzi nel modo dei cocktail, il Pride Village ospiterà sul proprio palco Federico Illesi, autore di ”Crazy Gin. Storie e curiosità sul distillato e sui suoi cocktail più famosi” (Trenta Editore). Il volume racconta in modo semplice e senza troppe divagazioni la scoperta del gin e della tonica fino ad arrivare ai nostri giorni, passando per l’avventura di questi ingredienti attraverso secoli di fortune alterne. Non può mancare ovviamente un ricco ricettario e un vademecum alla preparazione del perfetto “Gin Tonic”.

La serata sarà anche l’occasione per inaugurare gli appuntamenti con i talk show firmati Pride Village. Prima ospite della stagione sarà la giornalista Francesca Fagnani, conduttrice di ”Belve”, il programma rivelazione della stagione di Rai2, che ha visto protagoniste donne forti e determinate, coraggiose e spregiudicate, pronte a rispondere a viso aperto a domande taglienti e graffianti.

Anche gli amanti della disco non rimarranno delusi. Protagonista del dancefloor esterno sarà Dee Dj i cui set mescolano le sue radici house con un pizzico di pop, tech ed elettronica. Dopo l’opening act di Mike More, special guest del palco interno saranno Merk & Kremont duo italiano incluso nella classifica annuale “Top 100 DJ” stilata dalla rivista DJ Mag. Apprezzati da artisti del calibro di Avicii, Steve Angello, Hardwell e Nicky Romero, nel corso della loro carriera hanno collaborato, tra gli altri, con Bob Sinclar, nel remix di Someone who needs me. Hanno prodotto brani di successo per Rovazzi, Il Pagante, Ghali e Gianluca Vacchi. Il loro singolo Hands Up, in collaborazione con i DNCE, è stato certificato disco di platino dalla FIMI.

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 8 euro dalle 21 alle 23.30; 18 euro dalle 23.30 alle 4 con prima consumazione inclusa]

I ticket di accesso potranno sempre essere acquistati all’arrivo in Fiera, all'ingresso, il giorno stesso. Grazie alla collaborazione con Ticketmaster, sono disponibili anche in versione “prevendita saltafila” online all’indirizzo:

https://www.ticketmaster.it/ artist/padova-pride-village- biglietti/1133393

La XV edizione del Padova Pride Village è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova. Partner sono Anima, bitHOUSEweb, Flexo, Trash&Chic. Allestimenti: Cobra, Ferraro. Sponsor: Coca Cola, Comunian, Carrera, Stabilo Boss, Virgo. Media partner: Radio Wow.

https://www.padovapridevillage.it/