La sceneggiatura del primo film per il cinema dedicato al Santo esposta ora al museo Antoniano

La sceneggiatura manoscritta di “Antonio Guerriero di Dio” (2006) di Antonello Belluco vinen esposta in una teca dedicata del Museo Antoniano insieme ad altri ricordi e materiali di scena del primo film per il cinema interamente dedicato alla storia e alla figura di Sant’Antonio

«Entrare nella Basilica di Padova è come sentirsi a casa. Da piccolo vedevo queste infinite meraviglie d'arte che davano forza al silenzio e alla preghiera. Volevo fare qualcosa per Lui ma mi chiedevo che cosa potessi fare di così grande che potesse trovare spazio, se non in quella Chiesa, vicino alla Sua anima». Così inizia l’introduzione che il regista Antonello Belluco ha apposto sulla sceneggiatura del film “Antonio Guerriero di Dio” che egli stesso ha riscritto di proprio pugno e fatta rilegare, quale dono votivo personale a S. Antonio, a cui ha dedicato il suo esordio cinematografico nel 2006.

Non solo il manoscritto

Il manoscritto, insieme ad altri cimeli del film trovano oggi spazio, grazie alla Veneranda Arca di S. Antonio e al contributo del Messaggero di S. Antonio, all’interno di una teca del Museo della Devozione popolare, sezione del Museo Antoniano che raccoglie le testimonianze di fede e amore donate dai fedeli alla Basilica, permettendo di percepire la grandezza della devozione verso sant'Antonio.

Un grazie verso Sant’Antonio

Lo stesso film “Antonio Guerriero di Dio” viene considerato dal regista come un ringraziamento verso Sant’Antonio da cui, per usare le parole di Belluco, «Ho imparato che l’uomo non può tacere di fronte ai mali del mondo, perché il silenzio dà ragione all’ingiustizia e rende complici. Antonio era una persona colta, che ha usato la sua personalità e la sua cultura per farsi forte nei confronti di coloro che usavano la loro forza contro i deboli. Il mio Antonio è un uomo di Dio, un “politico di Dio”, un “guerriero” che cerca di portare la grande politica sociale del Cristianesimo, che è libera, è indipendente ed è fondata sull’amore. Le Sue parole, il Suo stile e la Sua forza sono monito e guida per questa società così apparentemente meravigliosa ma che terribilmente nasconde ancora povertà, inganno, ingiustizia ed egoismo. Con la direzione del film e la scrittura della sceneggiatura si è realizzato il mio grande desiderio di regalare una parte di me a questo splendido uomo che è Antonio, il Santo per eccellenza».

Il museo della Devozione popolare

«La complessità della figura di Antonio è certo parte del suo grande fascino, capace di far presa nei modi e nei tempi più diversi. – dichiara Giovanna Baldissin Molli, Presidente della Veneranda Arca di S. Antonio con delega al patrimonio artistico - Il museo della Devozione popolare è tutt’altro che un luogo di ‘memorie dei semplici’, quanto invece il sito in cui nelle modalità più diverse, la percezione di Antonio ha trovato espressione e forma: ex voto, sculture, arte popolare e arte colta, memorie di vario genere, medaglie, ricordi familiari, lasciati per evidenziare le forme del rapporto che, da ogni parte del mondo, questo Santo ha raccolto. Siamo grati ad Antonello Belluco di aver affidato a questo Museo la sceneggiatura manoscritta del film “Antonio guerriero di Dio”, che dà forma nell’attualità del linguaggio fotografico a una “biografia” di Antonio letta con sensibilità contemporanea. Nella vetrina che abbiamo allestito il testo, una sorta di “codice manoscritto moderno” e i ricordi di scena documentano una riflessione meditata sulla figura di Antonio, quanto mai attuale, nella forza che, dentro il racconto, assume la tentazione dell’usura».

Il primo film dedicato alla vita del Santo

Primo film per il cinema interamente dedicato alla vita del Santo, il racconto di “Antonio Guerriero di Dio” inizia nel 1232. Un frate in ginocchio davanti alla bara del santo inizia a raccontarne la vita, dallo sbarco in Italia sino al giorno della sua morte. Si tratta di Folco, un ladro che era stato incaricato dall'usuraio più potente di Padova di appropriarsi del tesoro colato a picco sulla nave che portava Antonio verso l'Italia; ma l'uomo, una volta conosciuto Antonio e divenutone intimo amico, subì una profonda conversione che lo spinse a farsi frate e ad appropriarsi, alla fine, di un tesoro molto più grande di quello che avrebbe mai immaginato.

Antonello Belluco

Antonello Belluco è laureato in scienze politiche. Dopo anni di radio e TV private lavora alla RAI come programmista-regista per quasi cinque anni. Dopo i primi videoclip musicali approda alla regia pubblicitaria firmando campagne nazionali. L’uso e lo stile di ripresa lo impara proprio sul set del commercial televisivo che ancor oggi non ha lasciato. Autore e regista di tre musical, inizia la regia di numerose fiction per l’home video e docufilms fino alla sua opera prima a 48 anni: “Antonio Guerriero di Dio” con Jordi Mollà, Arnoldo Foà, Mattia Sbragia. Il film viene venduto dal continente asiatico a quello americano. Firma un altro film per la Televisione: Il Giorgione” per poi realizzare “Il Segreto di Italia” con il rientro al cinema di Romina Power. Ha scritto la sceneggiatura “Rosso Istria” e “Sulle mie spalle” di cui è produttore, autore e regista. Nella sua bibliografia: Il “Mio” Segreto di Italia – Testimonianza di un cinema non voluto (2015); di prossima uscita “Taccuino di pensieri oltre la materia” (2021).

Orario di apertura Museo Antoniano

Martedì - domenica, 09 – 13 e 14 – 18

Ingressi contingentanti (al massimo 20 persone contemporaneamente), con obbligo di mascherina. È consigliata la prenotazione, telefonando all’Ufficio informazioni della Basilica (tel. 049-8225652), aperto tutti i giorni con il medesimo orario: 9 – 13 e 14 – 18.

Per informazioni

Veneranda Arca di S. Antonio

arcadisantantonio@gmail.com

www.arcadelsanto.org