Sei storie che raccontano Padova, sold out per la prima de la “Prossima fermata Padova Sud”

Oltre 400 persone si sono trovate, ieri sera, al Cinema Multiastra di Padova per la proiezione del film “Prossima fermata Padova Sud”, il film nato all’interno del laboratorio di scrittura cinematografica tenuto dal regista Karma Gava al Campo dei Girasoli.

La voglia di tornare al cinema

«Dal punto di vista del pubblico la scommessa è stata vinta - commenta Karma Gava - In tempi di crisi del cinema, il grande afflusso ha dimostrato la voglia di tornare al cinema, nel caso specifico per un’opera incentrata su Padova in cui è stato rappresentato il territorio. La cittadinanza si è sentita coinvolta».

Un evento che ha coinvolto la città

Un pubblico variegato che alla fine della proiezione si è trattenuto a lungo a discutere del film. Storie che il pubblico ha sentito vicine per tematiche e collocazione. Un evento che ha coinvolto tutta la cittadinanza.

Il film

Il film è nato con l’idea di unire l’aspetto formativo alla componente artistica. Dare l’opportunità a giovani autori di esprimersi scrivendo storie e trasformarle in un film. Far vivere loro un’avventura cinematografica, lavorando insieme a professionisti sia sul set che nelle fasi di pre e post-produzione. Il progetto ha coinvolto 123 persone tra cui 25 professionisti e 98 non professionisti.

PROSSIMA FERMATA PADOVA SUD - Trailer from HelikoFilm on Vimeo.

«È stata data la possibilità a sei giovani autori di trasformare le loro idee in cortometraggi di finzione con una qualità tecnica adeguata alla proiezione al cinema. - conclude Gava - E contemporaneamente decine di giovani aspiranti professionisti (alcuni ancora alle scuole superiori) hanno partecipato come assistenti nei diversi reparti affiancando professionisti affermati del territorio. Da questa esperienza, molti di loro hanno mosso i primi passi nel settore iniziando una carriera nel settore audiovisivo».

La voglia di raccontare storie

A seguito della proiezione molti giovani spettatori hanno espresso il desiderio di fare un’esperienza analoga, di raccontare le loro storie, di esprimere la propria creatività attraverso il mezzo a loro più vicino, il cinema. A seguito delle numerose richieste sono stati avviati altri corsi di scrittura: il primo di cortometraggi presso il Campo dei Girasoli (segreteria@campodeigirasoli.com) e l’altro di serie tv presso i Carichi Sospesi (carichisospesi@gmail.com)

Il progetto

Il progetto, a cura di APS Play e Heliko Film, è stato realizzato con il sostegno del Comune di Padova - Settore decentramento nell’ambito del progetto “Vivi il quartiere 2022”, e ha visto la collaborazione diretta di diverse realtà del territorio, tra cui Buona visione, Borotalco.tv, Corti a ponte, l’IIS G. Valle tramite attività di PCTO, oltre al coinvolgimento di altre associazioni tra cui Mat – mare alto teatro; Teatro della gran guardia; Cinemakey; Quadrato meticcio; Associazione Bengala; Tennis patavium, Canottieri Padova; Supermercati Ali, Pglab punto video Toselli.

Foto articolo da comunicato stampa