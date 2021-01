Una raccolta fondi per sostenere il teatro dal vivo: il progetto di una compagnia di giovani artisti

Riceviamo e pubblichiamo:

"A Padova il teatro si riprende la scena e lo fa con AllyoucanACT, una compagnia di giovani artisti che ha voluto raccogliere le grandi sfide che il mondo dell’arte sta vivendo e che non ha smesso di immaginare, a dispetto della crisi che sta penalizzando il settore.

Uno spettacolo a 360°

Dieci giovani artisti, tutti formatisi nell’ambito del musical, del cinema e del teatro, scommettono su un progetto ambizioso quanto affascinante: portare il pubblico nello spazio e renderlo protagonista dello show. Per farlo hanno deciso di dare vita ad una trasposizione teatrale interattiva di Passengers, film del 2016, candidato all’Oscar per colonna sonora e scenografie, trasformando il racconto originale in uno spettacolo a 360 gradi capace di coinvolgere (e sconvolgere) lo spettatore chiamandolo a diventare giudice di un dilemma solo apparentemente futuristico. Un dramma che farà immergere il pubblico nell’attualità di una scelta che può cambiare per sempre le sorti di una vita, rappresentazione, non solo metaforica, di un lockdown ambientato nello spazio e della scelta morale tra il bene proprio e quello degli altri.

Crowdfunding una risorsa irrinunciabile

Il progetto di AllyoucanACT sperimenta anche un modo tutto nuovo di immaginare, progettare e costruire uno spettacolo teatrale in collaborazione con il pubblico: il crowdfunding. Le piattaforme on-line sono, in questo momento di straordinaria difficoltà, una risorsa irrinunciabile sia per il teatro indipendente che per le compagnie stabili, ma si rivelano anche un eccellente strumento di compartecipazione per i potenziali spettatori-produttori.

Si entra in sala e già parte la magia

«Per coinvolgere attivamente il pubblico abbiamo deciso di costruire una campagna di raccolta fondi che ci aiuti realizzare una scenografia immersiva capace di offrire un’esperienza unica e mai vista su un palcoscenico. – raccontano Ambra Goffi e Martina Tasso, fondatrici della compagnia - Il nostro obiettivo è far sì che lo spettatore già entrando nella sala sia avvolto dalla magia della performance e vogliamo che, assistendo allo spettacolo, provi una sensazione di immedesimazione totale».

Tornare al live, l’importanza della raccolta fondi

La campagna di crowdfunding diventa così il modo migliore per riportare le arti performative (live) nelle vite quotidiane di tutti grazie alle attraenti ricompense proposte: per singoli spettatori sarà possibile acquistare i biglietti dello spettacolo in prevendita o partecipare ad un workshop di teatro per provare l’arte della recitazione. Le proposte più ambiziose sono invece rivolte ad enti e associazioni che cercano intrattenimento teatrale o musicale e cene con delitto. La raccolta fondi sarà attiva dal 9 gennaio al 17 febbraio su www.allyoucanact.it e su www.eppela.com/passengers.

L’importanza del teatro

Il teatro quindi vuole tornare protagonista, forte del privilegio che il rapporto diretto con il pubblico gli garantisce: «In quest’ultimo anno tutti noi abbiamo sperimentato l’indispensabile supporto della cinematografia e della musica per riportare un po’ di serenità nelle nostre giornate - ricorda Guido Sciarroni, uno degli attori della compagnia - ma Netflix, Youtube e la Televisione non devono diventare l’unico mezzo per veicolare messaggi artistici. Il teatro da sempre ha contribuito alla nascita e crescita di attori di successo ma mai come in questo periodo sta soffrendo. Pur nel più assoluto rispetto delle norme anti-Covid, tornare in scena si deve e si può. Aiutateci a valorizzare gli spettacoli emergenti e chi ha scelto di dedicare la propria vita a quest’arte».

AllyoucanACT

AllyoucanACT è una giovane compagnia di Padova in associazione con Giano's Lab di Verona. Comprende dieci giovani artisti, tutti formatisi nell’ambito musical, cinema e teatro. Il progetto che si propone la compagnia è la sfida di trasformare film in opere teatrali. Dal 2019 portano in scena il loro spettacolo "la dura verità", adattamento per teatro dell'omonimo film del 2009. Decidono con “Passengers” di spostarsi dalla commedia al drammatico, senza uscire dal binario del loro proposito."