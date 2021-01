Radio Bella & Monella e Radio Piterpan in diretta da Sotto il Salone

Una nuova e originale postazione per le due seguitissime radio. Da questa settimana infatti occupano uno spazio Sotto il Salone, nel cuore di Padova.

Salone

L’obiettivo è di raccontare questa città ricca di storia, cultura e arte. Tutti i giorni a Radio Bella & Monella, dal lunedì al venerdì fra le 10 e le 12, un susseguirsi di ospiti descriveranno Padova e la loro attività istituzionale o imprenditoriale. Il sabato mattina sarà invece a cura dei conduttori di Radio Piterpan che per due ore trasmetteranno in diretta. Radio Bella & Monella e Radio Piterpan fanno parte del network radiotelevisivo Klasse uno, leader di ascolti nel nordest con oltre 1.410.000 ascolti giornalieri.

Radio

«Lo spazio Sotto al Salone - fanno sapere dal nettwork - è da sempre un punto di riferimento. I padovani e i turisti lo frequentano non solo per fare la spesa nelle caratteristiche botteghe storiche e nei mercati delle piazze della frutta e delle erbe, ma anche per incontrarsi e confrontarsi, aiutati dalla passione dei bottegai. Un luogo che ha una dimensione popolare, uno storico centro commerciale, forse il più antico d’Italia. La postazione di Bellla & Monella e Piterpan è quindi posizionata in un punto di grande affluenza, sottostante al grande salone pensile del prestigioso Palazzo della Ragione. Certamente una posizione centrale perchè è imperdibile a Padova una tappa al Palazzo della Ragione, tanto quanto la Basilica di Sant’Antonio, il Prato della Valle e gli importanti musei. La qualità dei prodotti venduti dalle botteghe è decisamente alta, le trasmissioni delle radio cercheranno di portare agli ascoltatori con gli ospiti coinvolti la qualità di questo posto e dell’intera città».