Arti inferiori 19esima edizione, la rassegna inizia alle cucine economiche popolari e poi all’MPX

Siamo prossimi all’inizio dell’attesa rassegna Arti Inferiori 2022.23, fortemente voluta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e realizzata dal Circuito Multidisciplinare Arteven / Regione del Veneto.

Scarica il programma completo

Il progetto "La città dei Miti"

La stagione di quest’anno inizierà fuori dal Teatro con il progetto La città dei Miti che si svolgerà dal 15 al 20 novembre alle Cucine Economiche Popolari di Padova, mentre da dicembre ad aprile gli spettacoli torneranno ad essere ospitati all’MPX Multisala Pio X. Anche questa nuova edizione propone un programma di Teatro contemporaneo che non mancherà di incontrare il favore degli abbonati affezionati alla rassegna e di quanti vorranno aderire con altre soluzioni di abbonamento o con l’acquisto del singolo biglietto. La stagione è realizzata con il contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Con queste parole l’Assessore alla Cultura del Comune di Padova Andrea Colasio ci introduce al nuovo calendario di appuntamenti di questo progetto culturale sempre in evoluzione e al passo con i tempi.

Il primato

«La città di Padova parla tante lingue e una di queste è quella del Teatro, il cui complesso e immaginifico linguaggio ci invita ad apprezzare esperienze inedite attraverso la prosa, la danza e la musica. Arti Inferiori, rassegna teatrale giunta alla XIX edizione, propone un modo sempre nuovo di interpretare la dimensione sociale del presente. Non è un caso che, nella stagione 2022-2023, la nostra sarà la prima città veneta ad ospitare l’intera trilogia de La Città dei Miti, produzione di Teatro dei Borgia, che aprirà il programma di Arti Inferiori presso le Cucine Economiche Popolari - CEP di Padova. Il progetto La Città dei Miti porta in scena i personaggi di Eracle, Filottete e Medea in una costruzione nata dal confronto tra i tragici greci e l’indagine sulla contemporaneità ideata da Teatro dei Borgia. Data la qualità della proposta, l’impegno e la passione degli organizzatori a loro va il mio miglior augurio di un meritato successo».

Gli appuntamenti

Il calendario della rassegna prosegue con sei appuntamenti presso l’MPX Multisala Pio X – inizio spettacoli ore 21 - sul cui palcoscenico arriveranno noti interpreti e spettacoli di grande attualità.

Il 15 dicembre

Giovedì 15 dicembre Daniel Pennac con Dal sogno alla scena incontrerà il pubblico in quella linea di confine fra interpretazione e narrazione, lettura e recitazione (spettacolo in lingua italiana ed in lingua francese tradotta dal vivo in italiano). In scena un percorso che intreccia il racconto con diversi passaggi degli ultimi adattamenti teatrali di Pennac. Tra i testi che prenderanno vita sul palco: La Legge del Sognatore, Storia di un corpo, Bartleby - Mon Frère, Grazie, L’avventura Teatrale - Le mie italiane.

Il 19 gennaio

Il 19 gennaio arriva Europeana. Breve storia del XX secolo di Patrik Ourednik: Lino Guanciale, dialogando con la fisarmonica dello sloveno Marko Hatlak, prende il fiume di episodi e racconti dell’autore e lo trasforma in una frase lunga uno spettacolo. In scena un susseguirsi di scampoli, brandelli, flash dalla storia europea novecentesca. È un rimbalzare di notizie in lungo e in largo per un secolo, più che breve, denso: entusiasmi, tragedie, slanci, efferatezze, sarcasmi, passioni e guerre...

L'11 febbraio

Giuseppe Battiston sabato 11 febbraio interpreta La Valigia di Sergei Dovlatov, una storia dissacrante, ironica, di amore e odio verso un paese che si lascia. Protagonisti uomini e donne raccontati con il filtro della distanza, della distorsione e della comicità. Lo spettacolo usa come dispositivo di racconto e di evocazione uno studio radiofonico, attingendo alla storia di Dovlatov giornalista e reporter, in cui un presentatore si aggancia al mondo sonoro per evocare la propria storia.

Il 9 marzo

A marzo sono due gli appuntamenti. Giovedì 9 marzo ritorna all’MPX la Compagnia Frosini/Timpano con Disprezzo della donna. Il futurismo della specie, una cantata a due voci che racconta il ruolo della donna nel futurismo.

Il 23 marzo

Il 23 marzo è la volta di Mbira - finalista Premio UBU 2019 come miglior spettacolo di danza – della Compagnia Roberto Castello / Aldes: un concerto per due danzatrici, due musicisti e un regista che – utilizzando musica, danza e parola – tenta di fare il punto sul complesso rapporto fra la nostra cultura e quella africana. Progetti come questo nascono per tutti quei posti in cui c’è voglia e bisogno di distrarsi, divertirsi e stare bene senza necessariamente smettere di pensare o di porsi domande sul proprio ruolo e sul proprio rapporto con gli altri.

Il primo aprile

La stagione si conclude sabato primo aprile con Tropicana, Finalista In-Box 2020, uno spettacolo che, tra ironia e nonsense, cela il malessere di una generazione senza ideali. In scena Francesco Alberici, Salvatore Aronica, Claudia Marsicano, Daniele Turconi. L’analisi del testo della canzone è il pretesto per un’immersione negli abissi, alla ricerca del nero sempre nascosto dentro un involucro colorato; e del punto di contatto tra quel nero e questo attuale che ci sommerge.

Torneranno gli incontri con gli artisti prima dello spettacolo presso la Libreria Laformadellibro Via del Carmine 6, che per quest’anno ospiterà anche la campagna abbonamenti.

Abbonamenti

Abbonamento 7 spettacoli (6 spettacoli MPX + 1 spettacolo La città dei Miti a scelta dell’acquirente) Intero euro 95 - Ridotto euro 80

(6 spettacoli MPX + 1 spettacolo La città dei Miti a scelta dell’acquirente) Intero euro 95 - Ridotto euro 80 Mini abbonamento 5 spettacoli a scelta Unico euro 70 (in vendita dal 7 novembre)

Unico euro 70 (in vendita dal 7 novembre) Abbonamento 3 spettacoli La città dei miti (per sabato 19 o domenica 20) Unico euro 24

Vendita abbonamenti presso Libreria Laformadellibro in Via del Carmine 6,

dal martedì al venerdì ore 18.45 – 20.30, sabato ore 16.30 – 19.30, secondo le seguenti modalità:

Spettatori abbonati 2021/22 dal 27 ottobre 2022 al 3 novembre (esclusi lunedì e festivi)

dal 27 ottobre 2022 al 3 novembre (esclusi lunedì e festivi) Spettatori abbonati 2019/20 il 4 e 5 novembre 2022

il 4 e 5 novembre 2022 Nuovi abbonati dall’8 al 13 novembre 2022 (esclusi festivi)

Biglietti

Intero euro 18 - Ridotto euro 15 per Dal sogno alla scena, Europeana, La valigia

Intero euro 15 - Ridotto euro 13 per Eracle l’invisibile, Filottete dimenticato, Medea per strada, Disprezzo della donna, Mbira e Tropicana

Unico euro 8 a spettacolo per abbonati interessati ad assistere a più di uno spettacolo de La Città dei Miti, e per gli spettatori interessati a vedere tutti e tre gli spettacoli della Trilogia nei giorni 19 e 20 novembre.

Riduzioni per giovani fino ai 30 anni, studenti con tessere “Studiare a Padova Card”, abbonati Cineforum MPX e soci Coop Alleanza 3.0.

Prevendita e vendita biglietti dal 7 novembre

Online biglietti acquistabili su myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita.

biglietti acquistabili su myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita. Presso MPX - Multisala Pio X il giorno dello spettacolo due ore prima dell’inizio (ad esclusione degli spettacoli della Città dei Miti).

il giorno dello spettacolo due ore prima dell’inizio (ad esclusione degli spettacoli della Città dei Miti). Per La Città dei Miti i biglietti degli spettacoli saranno acquistabili presso le Cucine Economiche Popolari nei giorni di spettacolo, da un’ora prima dell’inizio.

L’acquisto di abbonamenti e biglietti potrà essere effettuato anche utilizzando i voucher Vivaticket di Arteven, bonus cultura e carta docente.

Informazioni

MPX Multisala Pio X tel. 049 8774325 - mpx@multisalampx.it – www.multisalampx.it

tel. 049 8774325 - mpx@multisalampx.it – www.multisalampx.it Arteven tel. 334 2462748 - 041 5074711; artinferiori@artevenmail.com - https://www.myarteven.it/rassegne/padova-arti-inferiori-stagione-2223 FB Arteven

tel. 334 2462748 - 041 5074711; artinferiori@artevenmail.com - FB Comune di Padova - Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

UOC Manifestazioni e spettacoli tel. 049 8205611 - manifestazioni@comune.padova.it

Si ringrazia per la collaborazione la Libreria Laformadellibro e le Cucine Economiche Popolari.

La città dei miti

Il calendario degli appuntamenti inizia con una grande novità esclusiva . Proprio a Padova, per la prima volta in Veneto, il Teatro dei Borgia porta il sogno poetico metropolitano dell’intera trilogia La Città dei Miti, progetto di Elena Cotugno e Gianpiero Alighiero Borgia, allestimento spazio scenico di Filippo Sarcinelli, ideazione e regia di Gianpiero Alighiero Borgia, costumi di Giuseppe Avallone e Elena Cotugno. I tre eventi vengono allestiti presso le Cucine Economiche Popolari di Via Niccolò Tommaseo 12, importante realtà sociale del territorio che quest’anno compie 140 anni .

Dal 15 al 18 novembre gli spettacoli andranno in scena in contemporanea a partire dalle ore 21 , mentre il sabato 19 e la domenica 20 novembre per dare la possibilità al pubblico interessato di vedere l’intera Trilogia in un’unica serata, gli spettacoli verranno proposti in sequenza, a partire dalle ore 18 nel seguente ordine:

ore 18 Eracle, l’invisibile

ore 19.30 Filottete dimenticato

ore 20.45 Medea per strada

I biglietti sono acquistabili presso le Cucine Economiche Popolari a partire da 45 minuti prima dell’inizio degli spettacoli.

Si inizia con Eracle, l’invisibile da Euripide, testo di Fabrizio Sinisi e Daniele Nuccetelli, consulenza sociologica di Domenico Bizzarro. Dalla vicenda dell’eroe classico viene creato il parallelismo con una figura iconica della società contemporanea: quella del marginalizzato, del senzatetto. Christian Di Domenico interpreta il ruolo del genitore separato e ne porta in scena le traversie economiche, sociale e psicologiche che lo hanno trascinato nella disperazione più buia. Uno spettacolo immersivo che, partendo dal mito e dalla tragedia euripidea, arriva dritto ai nostri giorni.

Segue Filottete dimenticato da Sofocle, testo di Fabrizio Sinisi e Daniele Nuccetelli, consulenza clinica di Laura Bonanni. Nella tragedia di Sofocle, a causa di una grave ferita alla gamba subita nella guerra di Troia, Filottete viene abbandonato dai suoi compagni che tornano a cercarlo dieci anni dopo. Il Filottete dei nostri giorni è la persona dimenticata e abbandonata dai familiari. Daniele Nuccelli dà corpo e voce ai sentimenti di chi, in una situazione di grande sofferenza, è lasciato a sé stesso, portando in scena una tema delicato e complesso che tocca le realtà famigliari di oggi.

Si chiude con Medea per strada da Euripide, testo di Fabrizio Sinisi e Elena Cotugno. Nel grande mare del tema delle migrazioni Medea per strada affronta quella delle donne, sconosciute partite alla ricerca di una vita migliore che si sono ritrovate schiave nel racket della prostituzione. È la tragedia dello straniero riletta attraverso la forza del mito di Medea. Protagonista è Medea/ Elena Cotugno che narra la storia di una migrante, scappata dal proprio paese, arrivata in Italia e finita a prostituirsi per amore di un uomo da cui si crede ricambiata e da cui ha due figli.

Le recite organizzate con la collaborazione delle CEP prevedono la partecipazione di soli 30 spettatori a recita.

Ogni abbonato avrà incluso nel proprio abbonamento uno dei tre appuntamenti a scelta, e gli sarà riservata la possibilità di assistere agli altri due capitoli della Trilogia con un biglietto agevolato a euro 8 a spettacolo. Lo stesso biglietto agevolato a euro 8 a spettacolo verrà proposto al pubblico a biglietto interessato a vedere tutti e tre i titoli della Trilogia nelle giornate di sabato e domenica.

La Trilogia viene presentata in collaborazione con il Corso di Laurea Magistrale di Turismo, Cultura, Sostenibilità (Università degli Studi di Padova), nell’ambito del corso di Teatro antico e turismo culturale tenuto dal prof. Francesco Puccio, il 16 novembre p.v. è organizzato un intervento con gli attori della compagnia Teatro dei Borgia presso l’Università.

Biglietti

Biglietti ordinari Intero euro 15 - Ridotto euro 13

Biglietto ridotto euro 8 a spettacolo per abbonati interessati a vedere più di uno spettacolo de La Città dei Miti, e per gli spettatori interessati a vedere tutti e tre gli spettacoli della Trilogia nei giorni 19 e 20 novembre.

Riduzioni per giovani fino ai 30 anni, studenti con tessere "Studiare a Padova Card", abbonati Cineforum MPX e soci Coop Alleanza 3.0.

Prevendita e vendita biglietti

Dal 7 novembre i biglietti saranno acquistabili online su myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita.

Nei giorni di spettacolo, i biglietti del progetto La Città dei Miti saranno acquistabili da un’ora prima dell’inizio, presso le Cucine Economiche Popolari.

Foto articolo da Facebook e da comunicato stampa