Torna, nella sua 18esima edizione, “Arti inferiori”, la stagione teatrale a Padova al MPX Multisala Pio X

Finalmente ritorna al Teatro MPX di Padova l’attesa rassegna Arti Inferiori 2021.22,, fortemente voluta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova promossa e realizzata in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven / Regione del Veneto. Dopo la sospensione delle attività teatrali dovuta all’emergenza sanitaria, i primi segnali di normalità dell’estate oggi, finalmente il Teatro si rianima per questa 18° edizione che, come sempre, propone spettacoli di grandissimo livello e rilievo, ribadendo l’impegno di tutti i soggetti coinvolti a garantire una stagione curiosa, interessante e appassionante alla città di Padova. La stagione è realizzata con il contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Dopo il periodo difficile che anche lo spettacolo, come tutta la cultura, ha vissuto nei mesi trascorsi, ritroviamo con soddisfazione e piacere una nuova edizione di Arti Inferiori. Insieme ad altre iniziative consolidate e ricorrenti, premiate dalla costante partecipazione di un pubblico numeroso e attento che coglie da sempre la qualità delle proposte, questo è diventato un appuntamento atteso e certo, e rappresenta oggi un punto fermo della programmazione culturale padovana, giunto alla XVIII edizione. Anche nel programma di questa nuova stagione trovano posto interpreti di grande bravura, alcuni molto noti, e testi di grande interesse, con una notevole incursione nella musica jazz. Con queste premesse la stagione confermerà senza dubbio l’abituale calorosa accoglienza da parte degli spettatori. Un ringraziamento va dunque agli organizzatori, a cui auguro un meritato successo.

Con queste parole l’Assessore alla Cultura del Comune di Padova Andrea Colasio ci introduce alle nuove proposte in calendario. Il teatro contemporaneo, quindi, è punto di partenza e d’arrivo di Arti Inferiori, la rassegna promossa ed organizzata dal Comune di Padova con il Circuito Multidisciplinare Arteven e la Regione Veneto. Un progetto culturale di ampio respiro che si contraddistingue per la varietà di proposte.

Inizio spettacoli ore 21.

Il sipario dell’MPX – Multisala Pio X si apre con la compagnia Anagoor che sabato 20 novembre mette in scena “Rivelazione/sette meditazioni intorno a Giorgione”, con Marco Menegoni, drammaturgia di Laura Curino e Simone Derai che firma anche la regia. Nell’impossibilità di tracciare una biografia di Giorgione, un narratore, di fronte a due schermi, racconta, per mezzo di parole, documenti, versi poetici ed immagini delle opere del pittore, frammenti della Venezia a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Questo artista è una delle figure più enigmatiche della storia dell'arte.

Secondo l’ICOM (International Council of Museums) le 5 funzioni di un museo sono: ricerca, acquisizione, conservazione, comunicazione, esposizione. Come potrebbe essere un museo Pier Paolo Pasolini? Ascanio Celestini in scena il 27 novembre ci guida in un ipotetico Museo Pasolini – questo il titolo dello spettacolo di cui è autore e interprete - che, attraverso le testimonianze di uno storico, uno psicanalista, uno scrittore, un lettore, un criminologo, un testimone che l’ha conosciuto, si compone partendo da numerose e specifiche domande.

«Sono venuto in possesso di una copia dell’Odissea abbastanza presto - spiega Andrea Pennacchi che l’11 dicembre ci presenta il suo “Una piccola Odissea” - quand’ero alle medie mio papà me la regalò. Non c’era differenza, per me, tra Tolkien e Omero, era una grande storia, anzi una storia di storie, in cui non faticavo a riconoscere le persone che amavo: mio padre che torna dal campo di concentramento, mia madre che aspetta, difendendosi dagli invasori, i lutti, la gioia. E ho sempre desiderato raccontarla.»

Nel 2022, dopo la pausa natalizia, sono quattro gli appuntamenti in calendario. Il nuovo anno inizia all’insegna della danza - giovedì 27 gennaio – con RBR Dance Company nella loro ultima produzione intitolata Boomerang gli illusionisti della danza. Lo spettacolo è una sorta di viaggio onirico che, partendo dalla comparsa della vita sulla terra e la nascita dell'uomo, si sviluppa in tre ambienti diversi ma tra loro collegati dalla presenza, diretta o indiretta, del genere umano.

Il 17 febbraio all’MPX Giuliana Musso e Patrizia Laquidara accompagnate dai musicisti Andrea Bressan e Saverio Tasca rendono omaggio alla poesia di Andrea Zanzotto per celebrarne il centenario della nascita. è un reading in musica e parole che ritaglia, dal grande paesaggio della scrittura di Zanzotto, donne e uomini, compaesani, amici, antenati forse, e li offre ricomposti in forma di concerto. Ciò che accomuna queste figura è la loro capacità di ridare forza al vivente, di tentare di ritesserne le trame, nonostante tutto.

Sabato 5 marzo appuntamento con “Connection”, un’emozionante serata con un quartetto d’eccellenza che propone un repertorio composto, per la maggior parte, da brani originali dalle forti connotazioni ritmiche. In palcoscenico il risultato di un percorso emotivo che nasce dall'incontro umano e musicale, che ormai dura da più di un ventennio, tra due grandi interpreti del jazz italiano Rosario Giuliani e Fabrizio Bosso, magistralmente sostenuti da Alberto Gurrisi e Marco Valeri, anch’essi fuoriclasse nel panorama jazzistico nazionale.

La stagione si chiude il 26 marzo con “Animali da bar” della Carrozzeria Orfeo, una compagnia in qualche modo “feroce” nel dipingere i personaggi che crea e ama, ribaltando i buoni sentimenti e spingendoci alla riflessione. Con loro entriamo in un bar, di un quartiere, di una metropoli. Qui incrociamo e conosciamo sei animali notturni, illusi perdenti, che provano a combattere, aggrappati ai loro piccoli squallidi sogni, ad una speranza che resiste troppo a lungo. Come erbacce infestanti che ricrescono senza che si riesca mai ad estirparle.

Spettacoli in programma

Clicca qui per maggiori info sugli spettacoli

Ingresso

Abbonamento (7 spettacoli)

intero 80 euro - ridotto 65 euro

Mini abbonamento (5 spettacoli a scelta)

unico 60 euro

Vendita abbonamenti

spettatori abbonati 2019/20 dal 2 al 6 novembre 2021

nuovi abbonamenti e possessori voucher dall’8 al 19 novembre 2021

presso l’MPX - Multisala Pio X, in Via Bonporti 22 lunedì dalle ore 18.45 alle ore 20.00, dal martedì al venerdì dalle ore 18.45 alle ore 20.30, sabato dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

Biglietti

intero 15 euro - ridotto 13 euro

Riduzioni per giovani fino ai 30 anni, studenti con tessere “Studiare a Padova Card”, abbonati Cineforum MPX e soci Coop Alleanza 3.0.

Prevendita e vendita biglietti

Online biglietti acquistabili senza diritto di prevendita su vivaticket.com e relativi punti vendita.

Presso l’MPX Multisala Pio X:

- prevendita il giorno precedente ogni spettacolo dalle ore 18.45 alle 20.30

- vendita il giorno dello spettacolo due ore prima dell’inizio.

Attenzione

Il programma potrebbe subire variazioni. A spettacolo iniziato non è consentito l’accesso in sala.

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di Certificazione Verde Covid 19 (Green Pass) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105. Sono esonerati i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) ed i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri del Ministero della Salute.

Informazioni

facebook Arti Inferiori

MPX Multisala Pio X

tel. 049 8774325 (in orario proiezioni cinema)

mpx@multisalampx.it

https://multisalampx.it/arti-inferiori-2021-2022

Arteven

tel. 334 2042331 - 041 5074711

artinferiori.arteven@gmail.com - https://www.myarteven.it/ - facebook ARTEVEN

https://www.myarteven.it/rassegne/padova-arti-inferiori-stagione-2122

Comune di Padova - Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

UOC Manifestazioni e spettacoli

tel. 049 8205623/5611 - manifestazioni@comune.padova.it