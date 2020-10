Torna “Arti inferiori”, la stagione teatrale a Padova al MPX Multisala Pio X

“Arti Inferiori” ritorna è il titolo scelto per il programma dei cinque appuntamenti di teatro contemporaneo all’MPX Multisala Pio X - annullati per l’emergenza sanitaria - parte della stagione del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura promossa e realizzata in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven / Regione del Veneto e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Il mondo dello spettacolo dal vivo riprende ad animare i teatri per ricominciare ad offrire emozioni e momenti d’incontro alle comunità di appassionati. Anche questa mini edizione, grazie alla collaborazione con il Progetto Giovani del Comune di Padova e la Librerialaformadellibro propone incontri pomeridiani di approfondimento con alcune compagnie. Qui tutti i dettagli Giovedì 8 ottobre

Giovedì 8 ottobre alle 21 si inizia con ELSINOR CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE in SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE DI LUIGI PIRANDELLO drammaturgia di Francesco M. Asselta e Michele Sinisi che firma anche la regia. Uno spettacolo matrioska, se così si può dire, in cui il piano meta-teatrale già presente nel testo viene portato all’estremo generando un cortocircuito dove attori, personaggi e pubblico convivono e si mescolano in un happening unico e irripetibile ogni sera. Un Pirandello in jeans e leggins, con gli attori a tu per tu col pubblico come fosse un varietà. Alle 18.15, in collaborazione con il Progetto Giovani incontro con Esinor Centro di produzione teatrale presso lo spazio 35 del Centro Culturale Altinate San Gaetano.

Giovedì 22 ottobre

Un essere metà scimmia e metà uomo sul palcoscenico, un fenomeno che parla, canta e balla il 22 ottobre alle 21 è il protagonista de LA SCIMMIA, testo originale di Giuliana Musso liberamente ispirato al racconto Una Relazione per un’Accademia di Franz Kafka, che interpreta la stessa GIULIANA MUSSO. È il racconto di una strategia di sopravvivenza che prevede la perdita di sé stessi e la drammatica rinuncia all’intelligenza del corpo. August Strindberg, nel suo tentativo di innovare il teatro sottolineava la necessità di ricreare un realismo quasi fotografico nella messa in scena attraverso il trucco teatrale, i dettagli.

Il 7 e l’8 novembre

Evento speciale – spettacolo di realtà virtuale il 7 novembre ore 18 e ore 21 e l’8 novembre alle ore 18 (Sala Giotto massimo 50 persone per evento) Elio Germano arriva a Padova con SEGNALE D’ALLARME – la mia battaglia vr. L’opera teatrale di Elio Germano e Chiara Lagani diventa un film in realtà virtuale, diretto da Elio Germano e Omar Rashid. Segnale d’allarme è la trasposizione in realtà virtuale de La mia Battaglia, un’opera - portata in scena da Elio Germano stesso - che parla alla e della nostra epoca. Lo spettatore sarà portato a piccoli passi a confondere immaginario e reale, entrando nella narrazione grazie alla realtà virtuale. Voi spettatori sarete portati ad immergervi nell’opera teatrale diventandone parte. In sala sentirete l’energia della stanza intorno a voi. Cercherete lo sguardo degli altri spettatori, perfino i gesti. Assisterete ad un monologo che sarà un crescendo e allo stesso tempo una caduta verso il grottesco. Segnale d’Allarme racconta una storia vera, la nostra.

Il 12 novembre

La compagnia ANAGOOR il 12 novembre mette in scena RIVELAZIONE / SETTE MEDITAZIONI INTORNO A GIORGIONE, con Marco Menegoni, drammaturgia di Laura Curino e Simone Derai che firma anche la regia. Nell’impossibilità di tracciare una biografia di Giorgione, un narratore, di fronte a due schermi, racconta, per mezzo di parole, documenti, versi poetici ed immagini delle opere del pittore, frammenti della Venezia a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Questo artista è una delle figure più enigmatiche della storia dell'arte. Alle 18.15, in collaborazione con il Progetto Giovani incontro con Anagoor presso lo spazio 35 del Centro Culturale Altinate San Gaetano.

Il 5 dicembre

Il programma si conclude il 5 dicembre con MUSICA NUDA Petra Magoni & Ferruccio Spinetti in TURANDÒ, drammaturgia e regia di Marta Dalla Via. Le principesse delle Favole mangiano mele avvelenate, cadono in un sonno centenario. Le principesse del Presente riempiono le riviste con scivoloni di etichetta o successi da partorienti. Le principesse si sposano sempre, Turandot fa eccezione. Sul palco Magoni e Spinetti moltiplicheranno i loro talenti per alimentare il vero soggetto di questo racconto: l’enigma. Alle 18.15, in collaborazione con LibreriaLaFormadellibro incontro con Anagoor presso LibreriaLaFormadellibro in Via XX Settembre 65.

Ingresso

Incontri ad ingresso libero. posti limitati su prenotazione: artinferiori.arteven@gmail.com

Carnet 4 spettacoli

Sei personaggi in cerca di autore di Luigi Pirandello, La scimmia, Rivelazione e Turandò intero euro 45 - ridotto euro 36 acquistabili il 5 - 6 - 7 ottobre dalle 18.45 alle 20.30 nel foyer dell’MPX - Multisala Pio X

Ricollocamento e rimborsi

Il 5 - 6 - 7 ottobre dalle 18.45 alle 20.30 nel foyer dell’MPX presentandosi con l’abbonamento o il biglietto, precedentemente acquistati, o il voucher

Biglietti

Segnale d’allarme unico euro 10 (massimo 50 persone ad evento)

Altri spettacoli intero euro 15 - ridotto euro 13

Riduzioni per giovani fino ai 30 anni, studenti con tessere Studiare a Padova, abbonati Cineforum MPX e soci Coop Alleanza 3.0

Prevendita e vendita biglietti

Online biglietti acquistabili, con diritto di prevendita, su myarteven.it - arteven.it, ivaticket.it e relativi punti vendita.

Presso l’MPX Multisala Pio X:

prevendita il giorno precedente ogni spettacolo dalle ore 18.45 alle 20.30

vendita il giorno dello spettacolo dalle ore 18.45 ad inizio spettacolo, per Segnale d’allarme apertura biglietteria dalle ore 17

Info

MPX Multisala Pio X tel. 049 8774325 (in orario proiezioni cinema)

mpx@multisalampx.it - www.multisalampx.it – FB Arti Inferiori - MPX Padova

https://www.facebook.com/events/3687105101309471/

ARTEVEN

tel. 334 2462748 - 041 5074711 www.myarteven.it - www.arteven.it – FB ARTEVEN

Comune di Padova - Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

UOC Manifestazioni e spettacoli

tel. 049 8205623/5611 - manifestazioni@comune.padova.it