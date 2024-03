A Padova la rassegna di concerti “Tempi e ritmi padovani”

La rassegna Tempi e Ritmi padovani (musica di vari generi per varie età), ideata dall'Associazione Tempi e Ritmi, con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla cultura, dopo il prologo dello scorso novembre (Gospel dei VGExperience al Piccolo Teatro) ha preso avvio sabato 2 marzo, con il concerto “Quasy Tango”.

2 marzo, ore 21

Sala Fronte del Porto (via Santa Maria Assunta 20)

Concerto del Max Marchioli Trio (Easy jazz) “Quasy Tango”

Presentazione del nuovo disco e di successi internazionali in versione tango

INFO - Ingresso libero

8 marzo, ore 21

Sala Fronte del Porto

Grande Festa della donna con “Celentano e Morandi Show - Tali e quali”

Con artisti falsi d.o.c. sul palco.

INFO - Ingresso a pagamento: intero, 10 euro; ridotti over 65 e studenti under 26, 9 euro; prevendite Biglietti per TEMPI E RITMI (liveticket.it)

22 marzo, ore 20:45

Piccolo Teatro Padova (via Asolo 2)

Memorial Orfeo Valandro 2024 “C'era Un Ragazzo Show”.

Evento benefico a favore dell'Associazione Alessandro Bolis

Canzoni anni '60/'70/'80/'90 cantate dal vivo. Ospite speciale, Gianni Dall'Aglio

INFO - Ingresso a pagamento: intero, 10 euro; ridotti over 65 e studenti under 26, 9 euro; prevendite www.piccolo-padova.it/prevendite

13 aprile, ore 21

Sala Fronte del Porto

Non solo Beat

Doppio concerto con i gruppi padovani “4 Note” e “Old Generation Band” per un viaggio imperdibile tra gli anni 60 e gli anni 90

INFO - Ingresso a pagamento: intero, 10 euro; ridotti over 65 e studenti under 26, 9 euro; prevendite Biglietti per TEMPI E RITMI (liveticket.it)

20 aprile, ore 21

Sala Fronte del Porto

“Lucio 80 Lucio”

tributo a Lucio Battisti e Lucio Dalla (che oggi avrebbero ottant'anni) con la Lucios' Band & Friends.

INFO - Ingresso a pagamento: intero, 10 euro; ridotti over 65 e studenti under 26, 9 euro; prevendite Biglietti per TEMPI E RITMI (liveticket.it)

Informazioni

info@tempieritmi.it

https://www.tempieritmi.it/

Tel. +39 351.5287052

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/tempi-e-ritmi-padovani

https://www.facebook.com/tempieritimi

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/tempi-e-ritmi-padovani