"Calligrafie", torna la rassegna di danza al Verdi

Dopo il grande ritorno dell’anno scorso, la stagione 23/24 del Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale conferma la centralità della danza al Teatro Verdi.

La rassegna “Calligrafie” presenta una proposta internazionale, realizzata in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven, di sei appuntamenti, da dicembre 2023 a maggio 2024, che a partire dal titolo scelto per il cartellone padovano “corsivo” si caratterizza in un programma fluido e sperimentale, personale e sorprendente.

Calendario vendite

Dal 27 ottobre 2023 all'11 novembre 2023

→ Vendita abbonamenti esclusivamente presso la biglietteria del Teatro Verdi di Padova

Dal 14 novembre 2023

→ Vendita biglietti sia presso la biglietteria del Teatro Verdi di Padova che online

Orari biglietteria

Prezzi abbonamenti e biglietti

Spettacoli in programma

6 dicembre ore 20.30

Teatro Verdi, Padova Cristiana Morganti

BEHIND THE LIGHT

Dopo gli ultimi successi, Cristiana Morganti, artista italiana di base a Wuppertal, porta in scena un nuovo assolo che fin dalle prime battute conferma e rilancia, alla luce di una nuova maturità interiore, la sua grande ironia alternata a momenti di intensa poesia. Uno sfogo, una confessione, un monologo danzato, parlato, urlato. Una riflessione sulla crisi esistenziale e artistica di una coreografa/danzatrice durante e dopo la pandemia.

Tra disperazione ed ironia, un racconto tragicomico, poetico e autobiografico che parte dal quotidiano per sollevare lo sguardo verso un nuovo inizio.

19 dicembre ore 21.00

Teatro Verdi, Padova

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

TROCKS ARE BACK!

L’iconica compagnia americana, composta da soli uomini en travesti, confermerà il suo stile che coniuga tecnica impeccabile e incontenibile comicità. Volteggiando su scarpette da punta, avvolti in vaporosi tutù, trasformandosi in cigni, silfidi, spiritelli acquatici, romantiche principesse, principi maldestri o angosciate dame vittoriane, gli strepitosi danzatori della compagnia valorizzeranno e celebreranno al meglio lo spirito della danza come forma d’arte unica e impareggiabile.

18 gennaio ore 20.30

Teatro Verdi, Padova

COB Compagnia Opus Ballet

WHITE ROOM

Una creazione che approfondisce gli aspetti emozionali dell’inverno, indagandone la trasposizione in forma di stato d’animo, ispirata al dipinto Il ritorno dal bosco di Segantini. Nell’opera una contadina trascina una slitta pesante in un paesaggio desolato circondato da montagne innevate. Con questa creazione il coreografo Adriano Bolognino prova a ricercare quello stadio sovrannaturale che ricongiunge la forza fisica necessaria a trascinare una slitta con quella emotiva che esercitiamo ogni giorno. In un manto nevoso, desolato, si accende dal nulla una fiamma. Anche l’inverno possiede i suoi colori, che nel gelo e nel silenzio possono essere ancora più dirompenti.

24 febbraio ore 20.30

Teatro Verdi, Padova

MM Contemporary Dance Company

BALLADE

La MM Contemporary Dance Company, diretta da Michele Merola, presentaun nuovo spettacolo composto da due inedite coreografie firmate da due autori italiani, Mauro Bigonzetti ed Enrico Morelli. I brani interpretati accompagneranno il pubblicoin un viaggio tra generazioni diverse: Balladeè un ritratto a tutto tondo degli anni Ottanta, decennio che ha ormai perso i suoi confini temporali per diventare simbolo di un’epoca, mentre Elegia è ambientato e racconta la nostra epoca attuale, periodo che mai come ora porta vertigine e smarrimento, ma anche la rinnovata speranza di un nuovo inizio.

9 marzo ore 20.30

Teatro Verdi, Padova

Compagnia Fabula Saltica

CENERENTOLA

In questo allestimento la celebre fiaba è ambientata nell’Italia degli Anni ’60, prosciugata da ogni eccesso, stabilisce invece una stretta relazione e una sintonia con la sensibilità e le conquiste personali. L’essenza della storia rimane, anche se la fata madrina diventa un’abile sarta, ma non ci sono le zucche né i topi disneyani, e, invece della scarpetta di cristallo, c’è una giovane più vicina al mondo reale, non più una vittima, ma una donna consapevole protagonista delle proprie scelte

4 maggio ore 20.30

Teatro Verdi, Padova

Balletto Teatro di Torino

FAUN*

Lo stato di “limbo” tra il reale e l’immaginario descritto da Mallarmé nel suo poemaL'après-midi d’un faune ispirò Vaslav Nijinsky nella creazione dell'omonima coreografia del 1912. Da allora, il tema è stato interpretato più volte. Il fascino che esso esercita ispira oggi anche il coreografo Mauro de Candia spingendolo ad esplorare questa figura “metà animale e metà umana” nella sua nuova creazione. Sono proprio le metamorfosi del fauno a interessarlo e a spingerlo a domandarsi: non c'è forse un fauno in ognuno di noi? Non è forse anche un'allegoria del nostro tempo, in cui i corpi e le loro identità vengono reinventati e riesplorati?

GEMELLAGGIO TRA IL TEATRO COMUNALE DI VICENZA E IL TSV-TEATRO NAZIONALE

