“Storie a merenda”, prende il via l’appuntamento estivo a Padova dedicato ai più piccoli

Cuscini a terra al posto delle sedie, il racconto animato di una storia avventurosa e la promessa di un gelato per merenda. Oggi pomeriggio nella piazzetta di fronte al Teatro Verdi ha preso il via Storie a merenda, la rassegna a cura di Susi Danesin che per la terza estate consecutiva torna per intrattenere i pomeriggi dei bambini e delle loro famiglie. Fino al 3 luglio, alle 17:30, il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, in collaborazione con il Comune di Padova, propone dodici spettacoli, letture animate, fiabe e racconti che mirano ad avvicinare i più piccoli al mondo del teatro.

Storie a merenda presenta un cartellone per bambini di tutte le età: per i più piccoli (dai 3 ai 5 anni) Carlo Corsini interpreta Storie sottosopra l’11 giugno e Librillallero librillallà il 17 giugno, mentre Susi Danesin propone Mangia che ti mangio il 12 giugno e Una casa speciale il 1° luglio. Non mancheranno poi le storie in doppia lingua, inglese e italiano, con Susi Danesin e Betty Andriolo, rivolte a bambini e bambine che parlano inglese ma anche per chi ha voglia di divertirsi ascoltando i suoni di una lingua non ancora conosciuta, accompagnati dalle illustrazioni e dall'espressività delle raccontastorie: The whale and the snail/la chiocciolina e la balena, il 18 giugno per bamni dai 7 ai 10 anni, e Monkey puzzle / dov’è la mia mamma?, il 25 giugno per bambini dai 5 ai 7 anni. Per i bimbi fino ai 10 anni Susi Danesin e Martina Pittarello porteranno in scena sei appuntamenti: Gli sporcelli il 19 giugno, Ping Pong il 24 giugno, Pippi Calzelunghe il 26 giugno, L’amore delle tre melagrane il 2 luglio e, a concludere la rassegna, Storie in festa il 3 luglio.

Alla fine di ogni appuntamento i partecipanti potranno gustarsi un delizioso gelato offerto dalla gelateria padovana Galateia.

I bambini devono essere accompagnati (entrambi devono essere in possesso di biglietto). Ulteriori informazioni e biglietti sul sito www.teatrostabileveneto.it.

Info web

https://risorse.teatrostabileveneto.it/spettacoli-bambini-padova-2024

teatrostabileveneto.it

info@teatrostabileveneto.it