Al Teatro Verdi torna la rassegna estiva dedicata ai più piccoli!

Dove e quando

Dal 10 giugno al 3 luglio, ore 17.30 in Piazzetta Teatro Verdi, Padova, torna per il secondo anno consecutivo la rassegna estiva dedicata a bambini e bambine a cura di Susi Danesin.

La rassegna

Alla fine di ogni appuntamento i partecipanti potranno gustarsi un delizioso gelato offerto dalla gelateria Galateia.

Biglietti a 5€

Dettagli

Spettacoli in programma

10 giugno ore 17.30

Susi Danesin

A GIOCARE CON LE STORIE

Da Alice Cascherina a la carota più grande del mondo…. personaggi e storie del grande Gianni Rodari.

Per bambini e bambine tra i 6 e i 10 anni

Acquista

11 giugno ore 17.30

Carlo Corsini

STORIE SOTTOSOPRA

Storie affascinanti, poetiche, gioiose in cui potersi immedesimare. Libri amati, parole lette che susciteranno emozioni, sogni e fantasie.

Per bambini e bambine tra i 3 e i 5 anni

Acquista

12 giugno ore 17.30

Susi Danesin

MANGIA CHE TI MANGIO

Storie di animali affamati e e bambini prelibati.

Per bambini e bambine tra i 3 e i 5 anni

Acquista

17 giugno ore 17.30

Carlo Corsini

LIBRILLALLERO LIBRILLALLÀ

Il magico susseguirsi di personaggi tra topi che si credono tigri, canarini birichini, animali mai visti, colpirà non solo l’immaginario dei bambini, ma anche quello delle mamme e dei papà.

Per bambini e bambine tra i 3 e i 5 anni

Acquista

18 giugno ore 17.30

Betty Andriolo, Susi Danesin

THE WHALE AND THE SNAIL/LA CHIOCCIOLINA E LA BALENA

Storie in lingua inglese e italiana per bambini e bambine che parlano inglese e anche per chi ha voglia di divertirsi ascoltando i suoni di una lingua non ancora conosciuta accompagnati dalle illustrazioni degli albi illustrati e dall'espressività delle raccontastorie.

Per bambini e bambine tra i 7 e i 10 anni

Acquista

19 giugno ore 17.30

Martina Pittarello

GLI SPORCELLI

I Signori Sporcelli sono brutti, sporchi e malvagi, si fanno orribili scherzi l’un l’altro e la loro malvagità si rivolge contro tutte le creature che si trovano nel loro giardino.

Per bambini e bambine tra i 6 e i 10 anni

Acquista

24 giugno ore 17.30

Susi Danesin

PING PONG

Un gioco, una storia attraverso i generi letterari.

Per bambini e bambine tra i 6 e i 10 anni

Acquista

25 giugno ore 17.30

Betty Andriolo, Susi Danesin

MONKEY PUZZLE / DOV’È LA MIA MAMMA?

Storie in lingua inglese e italiana per bambini e bambine che parlano inglese e anche per chi ha voglia di divertirsi ascoltando i suoni di una lingua non ancora conosciuta accompagnati dalle illustrazioni degli albi illustrati e dall'espressività delle raccontastorie.

Per bambini e bambine tra i 5 e i 7 anni

Acquista

26 giugno ore 17.30

Martina Pittarello

PIPPI CALZELUNGHE

Pippi vive sola a Villa Villacolle e non ha paura di niente: ha i capelli rossi, due treccine svolazzanti e una scimmietta sulle spalle, corre come una matta ed è così forte da sollevare un cavallo

Per bambini e bambine tra i 6 e i 10 anni

Acquista

1 luglio ore 17.30

Susi Danesin

UNA CASA SPECIALE

I tre porcellini e altre case. Storie di case: case speciali, da costruire, da scegliere, case mobili, case-rifugio.

Per bambini e bambine tra i 3 e i 5 anni

Acquista

2 luglio ore 17.30

Martina Pittarello

L'AMORE DELLE TRE MELAGRANE

Un principe alla ricerca di fanciulle bianche come il latte e rosse come il sangue, e poi frutti di melagrane, piante di basilico e foglie d’oro, una fiaba misteriosa e bella della tradizione popolare, nell’adattamento di Ascanio Celestini.

Per bambini e bambine tra i 6 e i 10 anni

Acquista

3 luglio ore 17.30

Martina Pittarello, Susi Danesin

STORIE IN FESTA

Le due attrici si divertiranno a leggere insieme, coinvolgendo il pubblico, storie esilaranti, con personaggi coraggiosi e stralunati, buffi e sognatori. Un pot-pourri di libri per bambini tra albi illustrati e racconti brevi, fiabe e filastrocche.

Per bambini e bambine tra i 5 e i 10 anni

Acquista

Info web

https://risorse.teatrostabileveneto.it/spettacoli-bambini-padova-2024

teatrostabileveneto.it

info@teatrostabileveneto.it