Al Catajo (Re)Generation Festival con due speciali live di Malika Ayane e Colapesce Dimartino

(Re)Generation Festival è la nuova manifestazione multidisciplinare che, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre 2024, animerà il territorio unico delle Terme e dei Colli Euganei con un ricco programma di eventi dedicati al tema del benessere in dialogo con cultura, arte, creatività.

Dove

Il meraviglioso Castello del Catajo del XVI secolo sarà il contesto in cui prenderà vita il progetto: mostre, talk, performance musicali e workshop presenteranno sotto un’inedita veste la bellezza dei Colli Euganei e l’unicità delle Terme di Abano e Montegrotto, la più grande e antica stazione termale d’Europa.

L'obiettivo

(Re)Generation Festival è un’iniziativa che nasce dalla volontà di valorizzare il territorio e le proprietà rigenerative delle sue acque termali, grazie all’impegno comune del Consorzio Veneto Terme Colli Marketing, del Comune di Abano Terme e del Comune di Montegrotto Terme.

Il festival – messaggi e programma

Il nome (Re)Generation Festival nasce da un duplice intento: da un lato, suggerire un racconto contemporaneo intorno ai temi della “rigenerazione” e del benessere – divenuti oggi sempre più centrali nelle nostre vite –, dall’altro, creare un’occasione di incontro intorno a queste tematiche capace di superare le generazioni e coinvolgere trasversalmente il pubblico.

Gli spazi del Castello (sale, terrazze, giardini, cortile) ospiteranno così un ricco palinsesto di attività che si apre con una retrospettiva di Maurizio Galimberti. Il grande maestro della fotografia internazionale che, con i suoi mosaici di instantanee ha formato l’immaginario di tante generazioni di colleghi, presenta alcune delle sue opere più rappresentative insieme ad un lavoro in anteprima che rende omaggio al territorio.

Le serate di venerdì 4 e sabato 5 ottobre vedranno protagonisti, rispettivamente, Malika Ayane e Colapesce Dimartino in due live inediti concepiti appositamente per il festival. La performance dell’iconica cantautrice di Come foglie sarà un percorso attraverso i brani che hanno influito sulla sua educazione sentimentale e musicale, senza i quali non avrebbe mai potuto comporre i suoi successi, mentre il duo di cantautori siciliani si esibirà con una dedica speciale alle canzoni e agli autori che hanno contribuito al loro successo, proprio per sottolineare la centralità che il dialogo generazionale ha per il progetto.

Il pubblico avrà anche la possibilità di immergersi in momenti live come talk divulgativi, workshop di mindfulness, lezioni di yoga nella natura, aperitivi in terrazza al tramonto e ancora – grazie ad un’area street food – scoprire le migliori eccellenze enogastronomiche del territorio.

(Re)Generation Festival è realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova, la Regione Veneto, il Ministero del Turismo per il tramite dell’Organizzazione di Gestione della Destinazione Terme e Colli Euganei.

L'iniziativa è resa inoltre possibile grazie al supporto di Strada del Vino dei Colli Euganei e Federalberghi Terme Abano Montegrotto.