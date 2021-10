Torna la mondanità a Padova: un successo la prima della stagione di prosa del Verdi

Al via la stagione del Verdi con un’opera che forse qualcuno conosce già in versione lirica, qui a Padova invece proposta in versione prosa. Quella del 20 ottobre 2021 è stata davvero una rinascita, si torna a teatro con la capienza al 100% e i padovani non si sono certo lasciati sfuggire l’occasione per viversi una serata esclusiva in sicurezza.

La storia

La mondanità e l’eleganza della città passano anche per il teatro e l’opera in scena (fino a domenica 24 ottobre, qui i dettagli) è l’avvincente Turandot. Se credete che Squid games sia macabro, si deve sapere che la bella principessa dei sobborghi di Pechino pur di non maritarsi, desiderio incessante del padre, sottopone i malcapitati pretendenti a tre difficili indovinelli. L’errore o la non risposta non resta di certo impunita e la cattivissima Turandot (Federica Fresco) come sanzione sceglie la decapitazione. Sì, una punizione esemplare, per scoraggiare i pretendenti, ma che a quanto pare non riesce a farli desistere. Testa dopo testa, ecco che l’uomo giusto arriva, il principe Calaf (Leonardo Tosini) risponde correttamente, ma come in tutte le cose, nulla è così scontato e semplice e la vicenda si ingarbuglia in un labirinto fatto di menzogne, nuovi indovinelli e minacce.

La perfezione

Per sapere come va a finire consiglio la visione di quest’opera messa in scena dal registra Pier Luigi Pizzi che crea una perfezione scenica difficile da trovare. Tutto diventa ipnotico: dai colori alle mosse, tutto è studiato nei minimi dettagli e il risultato è un’ora e mezza dove tutti si possono godere la magia del teatro.

«Bentornati»

Gli attori della fucina del teatro stabile del Veneto sono quelli che ora stanno diventando delle star a Padova: Riccardo Gamba e Andrea Bellacicco in primis; ai tanti «bentornati» delle maschere all’ingresso si aggiunge il nostro «bentornati a voi sul palco, che piacere».

Il presidente dello Stabile del Veneto Giampiero Beltotto e l’assessore alla cultura Andrea Colasio